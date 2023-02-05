（今日谈）
跑出“加速度”，确保“高质量”
2023年02月05日08:14 | 来源：人民网－人民日报
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一年之计在于春，开局之年鼓催人。福建出台方案，全面“升级”自贸试验任务；山东召开全省加力提速工业经济高质量发展大会，对促进工业经济持续回升向好作出部署；贵州举行2023年一季度重大项目集中开工仪式，开工687个重大项目……春节假期后，各地“拉满弓”“上满弦”，全力以赴拼发展。
良好的开端是成功的一半。一季度是全年经济的风向标，是凝聚人心、提振士气的黄金期，开年经济形势对社会预期、市场信心乃至全年经济走势都具有重要影响。只有拿出“撸起袖子加油干”的拼劲，铆足“一天当作三天用”的干劲，发扬“不用扬鞭自奋蹄”的闯劲，实干担当、拼搏进取，跑出“加速度”，才能确保一季度经济加速回升，为完成全年经济社会发展预期目标打下坚实基础，为推动经济运行整体好转赢得主动。
习近平总书记在党的二十大报告中强调：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”越是奋力拼经济，越要锚定高质量发展方向不动摇；越是抢抓进度，越要以项目和建设的高质量确保发展的高质量。跑出“加速度”，确保“高质量”，必能更好实现“开门稳”“开门红”，巩固和拓展经济运行回升态势。
《 人民日报 》（ 2023年02月05日 01 版）
(责编：乔业琼、陈键)
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