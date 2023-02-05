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河北廊坊安次区助农小分队直播带货助农增收

（新春走基层）

本报记者  邵玉姿
2023年02月05日08:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　春节假期，河北省廊坊市安次区调河头镇鑫目农业合作社无土栽培温室，一场直播正在进行。“无土栽培的芽苗菜不打农药、不用化肥，可凉拌、可烹炒，味道鲜香……”镜头前，苏灿灿手捧芽苗菜，化身农产品推荐员，向观众热情介绍。她的身后，数名温室工作人员忙着管护，芽苗菜的培育生长过程尽收眼底。

　　“不到1小时就卖出1000多公斤芽苗菜。”鑫目农业合作社负责人周俊红喜不自禁。不久前，他还在为芽苗菜销路着急。“咱合作社成立时间短，无土栽培市场认可度又低，多亏助农小分队来帮忙，才顺利打开销路。”周俊红说。

　　2022年6月，调河头镇成立助农小分队，帮助农户解决农产品滞销难题，苏灿灿便是小分队成员之一。助农小分队通过线下推介，联系本地餐饮企业现场考察。如今，鑫目农业合作社已和当地28家餐饮企业达成长期合作关系。半年多来，小分队成员奔走在田间地头、合作社，寻找特色农产品，通过线上直播进行推广，拓宽销售渠道。

　　目前，助农活动已覆盖30个村街，辐射4个合作社、4个家庭农场，涉及农户3000余户，带动农民增收400余万元。

　　“我们将继续开展系列助农活动，推进农业转型升级和提质增效。”调河头镇党委书记卞雪涛说。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月05日 02 版）

(责编：乔业琼、陈键)
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