本报记者 罗艾桦

“我们昨天召开了区里的高质量发展大会，今天上午举行了一季度重点项目集中签约动工活动，年内计划招商引进项目40个，总投资要突破250亿元，同时力促13个重点项目年内竣工投产……”2月2日下午，广东省广州市从化区委书记董可与几名企业家和行业协会负责人交流，一落座，他便“竹筒倒豆子”般介绍起这几日的招商工作。

“贵区区位优势明显，是粤港澳大湾区与周边地区合作交流的过渡带，我们早就开始关注你们啦。”普洛斯投资（上海）有限公司高级副总裁、普粤投（广东）智能科技有限公司董事总经理宋舸先发言，“不同于传统物流服务区，我们这次的项目将克服拥堵、占地多、老破小、效率低等痛点，先期规划汽车零配件生产与供应链、预制菜、食品冷链三大区域，最终打造一个‘高大上’的生鲜快销枢纽和应急物资保障基地。”

“预制菜可以满足消费者对产品个性化、差异化的需求，行业发展正迎来巨大的机遇。如果你们需要，我们愿意提供相关服务。”中国预制菜产业联盟秘书长陈振华表示。

“我们急需在广州这样的城市周边建立一个大型高端数字化的产品配送中心，从化作为荔枝、龙眼等岭南佳果的产地，很符合选址要求。”杭州鲜沐投资人、本源资本总裁胡湛湛说。

听到企业家们的介绍，董可和同事们不时接过话茬：“我们开展精准招商，打造森林里的绿色生态发展总部集聚区”“仓储物流虽然不是我们的产业方向，但普粤投这种概念很值得尝试”“预制菜是投资风口，从化作为农业大区、生态强区绝不能错过这次机遇”“汽车零配件，如果环保先进，也可专题研究”……

大家你一言我一语，转眼两个半小时过去了，每个人的脸上都是会心的微笑。“新的一年，感觉希望更大、干劲更足了。”一名企业家道出了所有人的心声。

《 人民日报 》（ 2023年02月05日 02 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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