本报记者 王永战

倒入切碎的胡萝卜、南瓜，再拌上热水和饲料，一盆冒着热气的“晚餐”便已备好。四川省广元市朝天区沙河镇罗圈岩村村民严润祥打开栅栏门，几头林麝欢快地吃食。

跨出围栏，迎面遇到了沙河镇白虎村村民赵长清，平时，他总来养殖基地帮忙维修圈舍等。“多亏三村合作引来养殖项目，才有这赚钱机会。”赵长清说。

养殖基地横跨罗圈岩村和白虎村，还占了羊木镇金笔村的地。过去，因为地跨两镇三村，基础设施建设难协同，产业发展难统筹。

后来，朝天区探索推行跨乡镇三村合作，成立合作的产业办公室，统筹负责产业规划和基础设施建设。如今，白虎村发展起樱桃、草莓等300亩水果种植产业，罗圈岩村发展起健身休闲产业，金笔村也有了休闲垂钓项目。

说话间，正巧遇到三个村子的党支部书记。

白虎村支书王金德说：“今天和罗圈岩村支书何思勇、金笔村支书易琳商量下一步发展思路。”

“用好节后春暖花开的日子，吸引更多游客住民宿。”王金德说。

何思勇脑子转得快：“天气一暖和，就会有游客到滑草场、足球场玩，到时候在那做做广告！”

“还可以再发展些林麝养殖这样的跨村项目，把可开发的林地都用起来！”易琳插话。

“对！就打旅游环线牌，”王金德拍手一笑，“把三个村的产业搞得更活、更强！”

《 人民日报 》（ 2023年02月05日 02 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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