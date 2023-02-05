人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

四川广元朝天区探索跨乡镇发展 三村合作跨地协同

（新春走基层）

本报记者  王永战
2023年02月05日08:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　倒入切碎的胡萝卜、南瓜，再拌上热水和饲料，一盆冒着热气的“晚餐”便已备好。四川省广元市朝天区沙河镇罗圈岩村村民严润祥打开栅栏门，几头林麝欢快地吃食。

　　跨出围栏，迎面遇到了沙河镇白虎村村民赵长清，平时，他总来养殖基地帮忙维修圈舍等。“多亏三村合作引来养殖项目，才有这赚钱机会。”赵长清说。

　　养殖基地横跨罗圈岩村和白虎村，还占了羊木镇金笔村的地。过去，因为地跨两镇三村，基础设施建设难协同，产业发展难统筹。

　　后来，朝天区探索推行跨乡镇三村合作，成立合作的产业办公室，统筹负责产业规划和基础设施建设。如今，白虎村发展起樱桃、草莓等300亩水果种植产业，罗圈岩村发展起健身休闲产业，金笔村也有了休闲垂钓项目。

　　说话间，正巧遇到三个村子的党支部书记。

　　白虎村支书王金德说：“今天和罗圈岩村支书何思勇、金笔村支书易琳商量下一步发展思路。”

　　“用好节后春暖花开的日子，吸引更多游客住民宿。”王金德说。

　　何思勇脑子转得快：“天气一暖和，就会有游客到滑草场、足球场玩，到时候在那做做广告！”

　　“还可以再发展些林麝养殖这样的跨村项目，把可开发的林地都用起来！”易琳插话。

　　“对！就打旅游环线牌，”王金德拍手一笑，“把三个村的产业搞得更活、更强！”


　　《 人民日报 》（ 2023年02月05日 02 版）

(责编：乔业琼、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
油价年内第二次上调！汽、柴油价格每吨提高210元和200元
　　人民网北京2月3日电 （记者王震）今天（2月3日）24时新一轮成品油价格将迎来年内第二次上调。国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年2月3日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高210元和200元。…
让百姓“菜篮子”更丰富 农货“出村进城”销量旺
　　一年之计在于春。近日，全国各地许多农田正抢抓农时，作好农作物田间管理和春耕备耕工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部