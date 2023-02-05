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青海海东发展数字乡村平台 智慧养殖省心省力

（新春走基层）

本报记者  王  梅
2023年02月05日08:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　青海省海东市化隆回族自治县甘都镇列卜加村，牧源种养殖专业合作社负责人孙海云借助智生活平台实现了“云”上养牛。

　　孙海云家的牛圈在一座距家500米左右的小山坡底。他每去一趟牛圈就得爬个大坡，一天跑四五趟是常有的事，时间全耗在了路上。现在大不一样了，通过村里的千兆光网，养殖场的实时画面能通过5个摄像头传送到手机上。外面寒意正浓，孙海云坐在温暖的炉火旁，足不出户便能掌握饲料投喂、垃圾清理等情况，省心又省力。

　　和孙海云一样，越来越多的村民开始了智慧养殖之路，目前，该技术已经覆盖化隆县九成以上养殖户。截止到2022年底，青海联通助力253个乡镇、3853个行政村搭建了数字乡村平台，数字乡村平台覆盖率高达92.3%。

　　在距离列卜加村不远的塔加藏族乡塔加新村，数字乡村平台已经建成，以5G网络和多项服务技术为基础的数字乡村平台逐渐融入群众生活。村民用手机登录平台，可以查询各类村内事务以及惠农补贴、养老金发放、劳动就业等信息，还能在平台上提前预约代办事项，准备材料……

　　塔加乡党委书记张庆福说，数字乡村平台建设项目更加有效地推进了农村党务村务公开以及农村人居环境整治工作，方便群众的同时，实现了行政成本下降。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月05日 02 版）

(责编：乔业琼、陈键)
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