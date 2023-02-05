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江西南昌建设孺子书房 在家门口畅享阅读

（新春走基层）

本报记者  周  欢
2023年02月05日08:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　正月十一下午，江西省南昌市红谷滩区孺子书房·摩天轮分馆内，80多个阅览座位座无虚席，浓浓书香弥漫在古朴的木质书架间。

　　刚吃完午饭，读小学三年级的赵泽霖就催促着妈妈陶丽芸来到孺子书房，径直奔向书架拿起一本科幻作品。“假期带孩子来看看书。”陶丽芸陪孩子来到落地窗前的长桌旁一起学习，“这里阅读氛围好，书也很全。”

　　“分馆藏书1600余册，设置了借阅区、儿童区、阶梯阅读区，还有自习区，全部免费对外开放。春节假期以来，每天上午10点开门时，门口已有读者在等候。”书房管理员刘铭介绍。

　　为推动优质文化服务资源向基层延伸，2022年以来，南昌建成60家小而全、小而美的孺子书房，它们在城市街角、清幽小巷、公园深处……老百姓在家门口就能畅享阅读。自去年底统一开放以来，南昌市孺子书房已累计接待读者10万余人次，读者借阅各类书籍6000余册。

　　挥毫泼墨送春联、瞬间定格享阅读、妙笔生花传祝福、琅琅书声庆新春……春节期间，孺子书房各分馆充实藏书品类和数量，举行了多样活动。南昌市文广新旅局公共服务科科长文安元说：“让阅读成为时尚。南昌今年计划新建40家孺子书房，要构建起15分钟城市阅读圈，把孺子书房建设成市民的‘文化粮仓’。”


　　《 人民日报 》（ 2023年02月05日 02 版）

(责编：乔业琼、陈键)
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