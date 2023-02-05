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新年画绘出美好生活新画卷

（坚持“两创” 书写史诗·新征程 新辉煌）

宋  亮
2023年02月05日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　年画，是中国特有的民间艺术，承载着人们对美好生活的祝福与向往，具有鲜明的文化内涵、地域特点、艺术特质。近年来，伴随以“年画重回春节”为主题的各类活动举办，年画成为民间美术实现创造性转化、创新性发展的代表。越来越多美术工作者通过创新年画内容、形式等，让年画“活”了起来、“潮”了起来。新年画，已然成为丰富年节文化的一抹亮色、展现幸福生活的一扇窗口。

　　注入“新”内涵

　　新中国成立后，年画在改良与创新中不断被注入新的时代内涵。近年来，新年画在守护年节文化精神内核的同时，积极表现新时代生活图景，面貌为之一新。这在由中共中央宣传部文艺局、中央文明办二局、文化和旅游部公共服务司、中国美术家协会、中国民间文艺家协会主办的“新生活·新风尚·新年画——我们的小康生活美术作品创作征集展示活动”中，得到生动展现。该活动已连续举办三届，参与创作者近万人，惠及群众近百万人次，成为展示小康生活新图景的一面镜子、一个平台、一幅长卷。

　　画有年味，年在画中。庆新春、品元宵、赏花灯等传统节庆习俗的新风貌，是新年画创作的重要内容。像李龙燕《闹春图》便表现了一群孩子欢天喜地过大年的红火场景。人物形象彰显天津杨柳青年画特色，但发型和服饰又充满现代感；醒目的中国红改变了传统年画以“五色”为基调的色彩运用，烘托了吉祥欢乐的氛围。杨月萍《团团圆圆》，以夸张的艺术手法和强烈的色彩对比，描绘了元宵节人们欢聚一堂包汤圆、煮汤圆、吃汤圆的热闹情景，体现了人月两团圆的美好愿景。还有一些作品着重对年画中的生肖元素进行创造性转化。如汤宇丰《兔临春境》采用群兔形象，串联起吃团圆饭的趣味情节。画面中的兔子既借鉴了民间文化中的“兔儿爷”形象，也呈现出生动活泼的情态，颇富时代气息。郭晨艳《兔年新春》则以简约现代的线条巧妙将兔子与灯笼组合在一起，并提炼传统纹样装饰兔身，使作品兼具传统与现代之美。

　　除了反映节庆习俗，表现幸福日常也成为新年画创作的主要题材。当下，很多新作品聚焦农村变化、描绘农民生活。如陈业华《新农村的春天》铺展开一幅乡村振兴美丽画卷：公路铁路纵横交错，农家新居整齐林立，娇红桃花与碧绿田野交相辉映，处处涌动着春的活力。王兴华《我家住在清河旁》，通过刻画水美鱼肥、鸟鸣山涧等动人景致，展现出人与自然和谐共生的美景。还有一些作品注重表现都市新生活，像刘敏创作的《锦绣家园》中，庭院内外花团锦簇、鸟语花香，父母孩童喜笑颜开、其乐融融。这些作品虽风格各异，却都以鲜明热烈的色彩，定格生活中的幸福时刻。

　　迎着春光，一幅幅新年画犹如一朵朵盛放的花，充盈东方审美精神，折射新时代文明实践新成果，反映城乡融合发展新面貌，让中华优秀传统文化的馨香远播，让“新”的生机蓬勃而出。

　　拓展“新”空间

　　在回归现代生活的艺术追求中，新年画创作不仅从丰富多彩的社会生活中提炼主题、萃取题材，还在创作形式、传播方式等方面与时俱进，大大拓宽了发展空间。

　　“赏年画  过大年——2023我们的小康生活美术作品展”“古版新韵  开门大吉——2023年中国十八地传统年画联展”“奋进新时代  共绘富裕路——长三角三地民间绘画交流展”……近年来，年画专题展览精彩纷呈。纵观这些展览，展出的作品大都继承了传统年画浓烈的色彩、朴拙的表现手法，乡土气息扑面而来。在广泛汲取传统艺术营养的同时，一些作品还融入当代审美，呈现多元面貌。除了借鉴木版年画、农民画等艺术创作特点，创作者还在作品中融入剪纸、插画、设计等元素，使画面更具装饰性。像王奕驰《桃兔临春》围绕“四川手工剪纸”和“绵竹年画”展开创意表达，将“兔子摘桃”进行夸张化的艺术处理，增强了画面动感和活力；整体配色对比强烈，使作品充满设计美感。又如宋晨《风雅新生》彰显国风意蕴、陈伯卿《四季里的小康青年们》融入奇思妙想等，都赋予年画新的审美意境，使年画形式焕然一新。

　　为让新年画走进大众生活，其展陈方式也不断创新。以“赏年画  过大年——我们的小康生活美术作品展”为例，其立足于与节日氛围相融合、与百姓生活相融合、与城市地域文化相融合、与国际文化传播相融合，采取线上线下相结合的方式展示新年画艺术，丰富了观展体验。在第二届展览中，借助增强现实、人脸识别、人体感应等互动科技，展览实现了新媒体交互技术与传统年画的“联姻”，为观众带来兼具艺术性、互动性的沉浸式体验，也打造出一座吉祥美好的心灵家园。第三届展览则以时令节气为线索，通过“春和万象”“夏林堆绿”“秋疆如画”“冬藏谷廪”四大板块展开艺术叙事。展览现场——北京坊内的公共空间，被巨幅年画布置得喜庆热闹，北京部分公交地铁站点等同样设置户外展示区，使民间美术发挥更广泛的美育功能。

　　新年画从创作形式到传播方式的创新，反映着当代生活理念、生活方式、生活空间的更新，也成为传统文化融入当代生活的生动缩影，为推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展做出了有益探索。

　　激发“新”创意

　　当下，新年画创作队伍不断壮大，既有专业美术工作者，也有非遗传承人、新文艺群体等。创作者们充分发挥各自优势，使新年画既深植传统文化沃土，又彰显时代精神，在跨界融合中衍生新的艺术产品，使年画艺术更“潮”、更多元。

　　越来越多的创作者深入挖掘年画的丰厚内涵，在传统与现代、共性和个性中找到平衡点，让年画艺术“活”在当下。比如，清华大学美术学院“年画日新”创作营以“溯源图新”为主旨，集结全国代表性年画产地的传承人及相关从业者、高校师生和设计师，深入挖掘年画蕴含的文化内涵与精神力量，进行新年画创作及其衍生品研发，通过富有创造力的转化实践，呈现出新时代、新生活的美好图景。《连年有余》等工作营文创成果创意满满、“潮”味十足，体现了推动传统年画与时尚生活相融合的创作趋势。

　　为适应新的时代审美，一些设计师借用年画作为主要视觉形象展开创意延伸，研发“新国货”文创产品。如北京大学文化传承与创新研究院发起“新年画赋能老字号文创拓新计划”，邀请年画专家、潮流品牌专家、时尚设计师共同为中华老字号品牌焕新赋能。点缀着年画元素、文化韵味浓郁的全新包装设计，使拥有上百年历史的老字号焕发新活力，在文化传承与创新中再次擦亮金字招牌。如今，越来越多博物馆展览里的年画、非遗传承人手中的绝活儿，经过设计师的创意赋能，摇身变为一件件有趣味、有温度的“新国货”，年画文化也借助新载体、新材料、新工艺实现更广泛的传播。

　　年画的应用边界不断拓展。像创意舞蹈《年画舞》融合科技、美术、民俗等多种元素，展现百姓劳作、丰收、过年的欢乐景象。纪录片《年画·画年》用舞蹈的形式、动画小剧场的方式、特效合成的视觉影像等，带领观众走南闯北领略年画艺术的风采、追寻温暖的记忆、传承民俗的精髓、体现乡土中国的情怀，受到许多观众喜爱。形式多元的开拓创新，让年画艺术历久弥新。

　　让年画重回生活，既要继承传统，也离不开从生活、从时代出发的创造。期待未来在艺术的“百花园”中开出更多表现新生活、倡树新风尚的新年画“艺术之花”，赋彩人们的美好生活。

　　（作者为北京大学文化传承与创新研究院艺术总监）

　　版式设计：赵偲汝


　　《 人民日报 》（ 2023年02月05日 08 版）

(责编：乔业琼、陈键)
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