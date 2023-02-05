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庆元宵  赏花灯

吕明烜
2023年02月05日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　“正月里来正月正，正月十五闹花灯”。当农历新年的第一轮圆月升上天空，人们张灯结彩，欢聚一堂，赏花灯、猜灯谜、品元宵，共度这个喜庆祥和的团圆夜。

　　流光溢彩的元宵节里，绚丽的花灯最能烘托节日氛围。近些年，在文旅融合大背景下，传统花灯工艺不断探寻新的时代表达，丰富着人们的审美体验和节日生活。在许多地方，各类灯会竞相举办，各式灯彩争奇斗艳，做灯、买灯、挂灯、舞灯、赏灯成为庆元宵必不可少的精彩项目。

　　辉照传统文化

　　虽然现代人的夜生活早已不缺乏灯光照明，但形态各异、玲珑剔透、赏心悦目的传统花灯仍具有不可替代的文化意义。点亮的花灯，寄托着亲情与乡情，承载着对美好生活的祈愿，凝聚着对幸福未来的向往。

　　中国花灯历史悠久、流派众多，精妙绝伦之作更是数不胜数。浙江仙居针刺无骨花灯精致典雅，灯面图案由刀凿针刺成孔，灯身无骨，造型多变；福建泉州花灯式样丰富，以其独有的刻纸、针刺工艺和料丝镶装技艺而闻名；广东潮州花灯乡土气息浓厚，工艺繁复，无论是屏灯还是挂灯，皆精巧多样、内涵丰富……这些构思奇妙、制作精细的花灯，是我国非物质文化遗产的重要组成部分，在增强文化自信、促进文化交流等方面发挥着积极作用。

　　近年来，伴随传统工艺振兴，各地大力推广传统花灯工艺，积极打造文化品牌，精美的手工花灯踏着时代节拍步入当代生活。为让更多青少年感受到非遗所蕴含的文化内涵和精神力量，不少地方推出“花灯进校园”活动，在中小学成立非遗传承示范基地，开展花灯兴趣班，组建花灯社团，定期邀请非遗传承人为学生授课……这些举措不仅丰富了孩子们的学习与生活，更加深了他们对家乡文化的认识和理解。当五彩斑斓的花灯亮起时，孩子们心中那颗传统文化的种子也在渐渐萌发。

　　元宵佳节，赏的是花灯，品的是文化。花灯艺术的传承与发展，辉映着中华民族风俗习惯、审美趣味的演变，也蕴含着始终没有改变的团圆祈福的文化内核。

　　迸发创新火花

　　“去年元夜时，花市灯如昼。”逛灯会是人们庆祝元宵节的传统习俗。如今，许多地方的灯会在继承传统的基础上焕然一新，化身艺术盛会。

　　兔子灯、走马灯高高挂起，各类大型灯组姿态万千，新内容、新形态为传统灯会增添别样色彩。为满足当代观众的审美需求，许多大型灯会在主题内容上积极创新，不仅从神话故事、古典名著中找寻灵感，也从现实生活、流行文化中汲取养分。有的精心设计科技感十足的太空主题花灯，让人们尽情释放想象力；有的将本地特色建筑以花灯形式汇聚一堂，彰显地域文化魅力；有的将花灯与动漫形象相结合，吸引年轻观众“打卡”……漫步灯会之中，时代气息扑面而来。要实现传统灯艺的现代表达，离不开在艺术形式上的持续探索。近些年，四川自贡国际恐龙灯会更加注重艺术与科技的融合创新，其花灯设计制作不仅运用了玻璃、尼龙、钢骨等现代材料，有效结合声光电的表现形式，更引入装置艺术及各类新媒体艺术创作的新理念，探索展品与展品、观众与展品之间的互动，为传统工艺的创新发展带来多种可能。还有一些灯会在传统游览项目基础上，打造沉浸式互动演艺项目，像南京秦淮灯会同步举办上元市集、古装表演等，丰富了传统灯会形态，为观众带来新体验。

　　伴随科技发展，直播、短视频等新兴媒介形态为民俗文化传播提供了新机遇，也让传统灯会有了新游客。今年，上海豫园灯会以《山海经》为灵感，通过现代灯彩演绎，为人们呈现东方美学奇境。同时，豫园还在线上开启慢直播，借助增强现实技术，将虚拟神兽置入画面，引发许多年轻人对传统文化的兴趣。在线上，传统灯会相关短视频的传播，也让更多鲜为人知的民俗文化进入大众视野。汪满田村是位于安徽黄山的一个小村庄，每年元宵节前后，村民都会自发组织盛大的鱼灯会。以往，鱼灯会只有村民参与，如今，借助互联网传播，嬉鱼灯吸引大批游客前来体验，中国年的至美与浪漫在小小村落华丽绽放。

　　以人们喜闻乐见的形式，在创新中赓续古老的民俗文化传统，正是当代灯会的活力之源。

　　装点千家万户

　　不同的花灯，相似的情思。元宵赏灯，不只在嬉戏游乐，更重在互动中拉近彼此的情感距离。近年来，以花灯为灵感的创意手工产品和活动不断推出，使传统工艺不再是能工巧匠的“专利”，而是让更多人参与其中，共享年节之乐。

　　在手工实践中，创造的乐趣与节日的仪式感愈发浓厚。一些博物馆在节日期间推出花灯制作体验活动，邀请专家现场授艺，像中国工艺美术馆结合新春灯展推出的“赏灯学非遗，多彩元宵节”研学活动，引来不少青少年报名参与。还有一些博物馆以馆藏文物为基础，研发相关文创产品，让小小花灯装点千家万户，如故宫博物院以古画中的兔为灵感，设计六角形宫灯文创产品。不同于打开便会“唱歌”的塑料电子音乐花灯，消费者需要通过手动拼插，才能获得属于自己的纸艺灯。手工制作的花灯或许不甚完美，却带着熟悉的年味，将它送给亲朋好友，更能为美好祝福增添温度。

　　各式各样的花灯，既让文化之光更加璀璨，也让生活之美更具韵味。漫步街头，琳琅的花灯主题装饰扮靓城市空间；商场里，室内花灯会等元宵市集活动，让人们在购物的同时也能享受一场文化盛宴；在各地旅游景区，花灯节等传统民俗活动的举办，进一步拓展节日文化内涵，丰富群众文化生活。在海外，“中国彩灯节”的连续举办，让更多外国友人领略中华优秀传统文化魅力，成为世界认识中国的又一窗口。以花灯为载体展开的节庆活动，正助力古老技艺生根发芽，焕发新活力。

　　元宵节承载着人们对团团圆圆、和谐美满的祈愿。作为元宵节的“信使”，一盏盏花灯联结着中华民族的情感纽带，承载着历久弥新的文化传统。继续推动传统民俗文化和手工技艺的创造性转化、创新性发展，让优秀文化遗产与当代生活相融共生，藏在妙手巧思中的中华文化之美，定将进一步绽放时代光彩。

　　（作者为中国政法大学副教授）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月05日 08 版）

(责编：乔业琼、陈键)
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