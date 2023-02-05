原标题：内蒙古：跨省协作聚人才

近日，随着“陇南赴包务工专车”驶入内蒙古包头，包头稀土高新区迎来首批100位甘肃省陇南市跨省转移劳动者，开启了“双城联动”助力企业高质量发展的人才就业服务新模式。

为有效破解企业落地投产中出现的用工短缺问题，春节期间，稀土高新区深入对接企业，精准掌握企业用工缺口，建立用工需求清单。与此同时，积极与甘肃省陇南市劳务协会对接并协助开展人员输送及接收的各项准备工作，成功促成稀土高新区首批有组织成规模的跨省劳务协作，为包头市大规模开展劳务协作、促进劳动力转移就业提供了示范样板。

“一下车就看到‘热烈欢迎首批陇南员工’的红色条幅，感觉心里暖烘烘的。”来自陇南市徽县的撒玉林说。“这么多人来欢迎，把我们当亲人一样，这是以前打工从来没有过的待遇！”陇南务工人员郭建平说。

记者了解到，今年以来，稀土高新区以“春风行动暨就业援助月”系列招聘活动为契机，组织多家企业赴甘肃、青海和内蒙古东部地区等开展赴外协作洽谈，并与部分高校签订了订单培养初步合作协议，为春节后开展跨省劳务协作搭建起了交流合作平台。

赴外招聘期间，稀土高新区联合辖区重点企业组成工作专班，政企联动，积极与地方就业部门、职业院校和劳务协会座谈交流，进一步了解企业用工需求，就劳务合作、高校毕业生就业等事宜进行了探讨和交流，共同探索利用专业共建、订单培养等方式精准搭建平台，实现企业用工需求和技能人才培养的“一对一”精准匹配。（本报记者 高平 王潇 本报通讯员 贾婷婷）

(责编：乔业琼、陈键)

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