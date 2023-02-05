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研究院里过春节

2023年02月05日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：研究院里过春节

“刚刚量产的褐藻固体颗粒是浙工大莫干山校区落地德清后，校地合作产学研转化的首款产品。”1月31日，在位于浙江省湖州市德清县康乾街道的浙工大莫干山研究院里，瑞斯莱亚生物科技（浙江）有限公司负责人王思佳欣喜地展示着新产品，“为了加紧新产品升级迭代，我们抢时间对深海微生物天然产物提取工艺进行改造创新，春节没放假。”

移液枪加样，移液分析……在实验室里，王思佳带着研发团队有条不紊地忙碌着。整个春节假期，研发团队都在学校与企业的实验室加班加点忙碌着。作为国家重点研发计划政府间合作项目产品，褐藻固体颗粒正处于产品宣传阶段，研发团队全部留守实验室，大家有个共同愿望——早日优化提取工艺，尽快实现技术产品双输出。

春节不停歇，科研“加速度”。有了研发团队的坚守，浙工大莫干山研究院迸发出勃勃生气。作为由浙江工业大学和德清县政府共同发起成立的高能级科创平台，研究院重点聚焦数字经济、生命健康、新材料和智能制造四大领域，围绕地理信息、高端装备制造、生物医药和碳达峰碳中和、氢能源等产业领域开展科技、人才服务。运行一年多以来，采用“学校+院企联合研发中心”模式，研究院已建成4个创新载体，引育了37家科技型企业。

春节期间，浙工大莫干山研究院大楼里的魔芯（湖州）科技有限公司依旧一派繁忙景象。20多人留下来加班加点，新一年准备大展拳脚大干一场。“1月6日，我们的新一代升级3D打印机首发，新产品上市、新订单不断。”魔芯科技总经理张晓琳笑着说。

别看魔芯科技只是一家初创公司，成立不到一年就推出了第一代全自研3D打印机，正全面铺开产品市场。“我们已累计获得数十件专利，随着产品的更新迭代、全球市场的加速布局，继技术成果转化实现产业化后，扩大产能已提上日程，今年预计产值将超1亿元。”魔芯科技创始人“00后”陈天润展望的前景，赢得了年轻团队的一阵阵掌声与欢呼。

对于科研工作人员而言，假期弥足珍贵。科研攻关是与时间赛跑，浙工大莫干山研究院里各个实验室今年新春很“热闹”，各项服务也很充实。德清县委组织部（人才办）为高层次人才发放民宿体验券、新春大礼包，团县委为青年人才讲创新政策送新春慰问……“我们携手各方力量，为科研人员做好后勤保障服务，确保平台引育人才研发、过节两不误。”研究院副院长敖丽丽说，接下来将持续开展百名教授联百企，实现科技服务在一线，推动“环浙工大创新经济圈”扬帆启航。（本报记者 陆健 本报通讯员 廖莹 俞思衍）

(责编：乔业琼、陈键)
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