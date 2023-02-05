原标题：“雷锋号”的春运暖途

1月12日，春运第六天。14时14分，太中银铁路中宁东火车站，风力5级，气温9℃。在一站台停留的7531次旅客列车最前端的“雷锋号”机车上，中国铁路兰州局集团有限公司迎水桥机务段银川动车运用车间电力机车司机郭利民，从侧窗探身向后部仔细瞭望，确认所有旅客都进入车厢，迅速锁闭窗户，端坐在椅子上准备启动列车运行。

HXD3D型0035“雷锋号”机车牵引的7531/7532次旅客列车是趟站站停的慢火车，站停时间最长46分钟、最短2分钟，为沿线百姓出行提供了最大便利，是大家公认的服务超值“铁公交”。郭利民说：“春节快到了，乘车的老人和小孩比较多，我们不管啥天气都坚持不间断瞭望确认，就是为了让他们感受到春天般的温暖。”

“姐姐，这个火车头上的头像是谁呀？”“雷锋叔叔嘛，你在幼儿园里学过的！”15时40分，在中卫火车站站台上，旅客张惠带着小表弟准备乘车回盐池老家，“雷锋号”机车前段镶嵌的金色雷锋头像引起了他的注意。姐弟俩简单问答间，也把雷锋精神植入了幼小的心田。张惠说：“我前年到宁夏大学中卫校区上学就一直坐这趟车，感觉跟动车一样平稳，‘雷锋号’真是名不虚传。”

“雷锋号”机车牵引的这趟慢火车是直供电供暖，为了确保乘车旅客温暖舒适，所有值乘司机都严格执行降弓通过电分相后首先恢复列车供暖装置的操作要求。司机长念盼说：“今年春运前，我们新选拔了3名司机，通过强化培训和上百次模拟操作，都熟记了银川至定边至中卫22个电分相点，降弓和升弓时机把握很准，旅客们感觉不到车厢温度的变化。”

19时30分，“雷锋号”机车牵引7532次列车停靠在定边站一站台，石油工人刘金旺带着女儿刘婷婷走进车厢，孩子搓着通红的脸蛋说：“今天真冷，零下19℃的气温加上‘刀子风’，都冻透了，车厢里暖和得让人陶醉呢。”她摘掉围巾，坐到自己的座位上。刘金旺放好拉杆箱坐到女儿对面，拉开棉大衣拉链，看着车窗外夜空里零星绽放的烟花，脸上荡漾着舒心的笑意。“定边站停车25分钟，注意车厢温度变化，低于25℃立即升弓供电保温。”念盼提醒郭利民说。

“宁东站上车的旅客多，我到站台上观察旅客登车情况。利民，你在车上配合瞭望，一定要确保旅客全部上车再进行车机联控。”22时04分，念盼知道这一拨旅客大多数都在工厂忙碌了一天，身心疲惫，经常赶点进站上车，所以很贴心地顶着寒风当起流动“观察哨”。4分钟后，“雷锋号”机车牵引7532次列车准点从宁东站出发，开往银川方向。

减压、控速、给电流，郭利民的每一个动作都很轻柔，快速运行的列车在夜色中划出一条流畅的光带。温暖的车厢里，旅客们都在安静小憩，车窗上粘贴的中国红“福”字和金色兔子图案，给这趟旅途增添了浓浓的年味，显得更加温馨。（本报记者 王建宏 张文攀 本报通讯员 程杰 耿帅）

(责编：乔业琼、陈键)

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