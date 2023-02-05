原标题：夜色中的高铁“探路者”

1月16日凌晨4点多，中国铁路武汉局集团有限公司武汉高铁工务段安全指挥中心确认车添乘员任会勇，早早来到武汉站。今年,他又要在工作岗位上度过春节。

挎上工包，挂上记录仪，任会勇登上京广高铁武广段DJ5909列车，直奔列车驾驶室。这趟确认车早晨6点从武汉站出发，7点20分到长沙南站。而他此行的任务就是通过便携式添乘仪和双眼，检查中国铁路武汉局管内京广高铁线武汉至赤壁区间的高铁线路状况。

“我们确认车添乘员的使命，就是为高铁‘探路’。检查线路能否达到开通标准，各项设备设施性能是否满足列车高速运行的条件，载客的高铁列车是否能够安全运行。”任会勇说，确认车是高铁线路上每天最早行驶的列车，不搭载乘客。形象地说，就像是“排雷车”，找出可能会影响行车安全的隐患。

早上6点，确认车驶出武汉站后，四下还是黢黑一片。铁道边的电线柱上的一个个反光标志，在车灯的映照下，化身一团团光亮，直指远方。时速300公里的确认车，像是在包藏天地的无尽夜色中凿出了一条隧道，急速穿行。

一直站立在列车驾驶员右后方的任会勇，时而正视前方，时而弯腰探头；时而左手抓住驾驶员座椅扶手，时而双手交抱于胸前；时而翻开添乘手账奋笔疾书，时而蹲下身子点击添乘仪。

“这个位置视野最好。在司机的左后方，就会被车头的雨刮器遮挡视线。而且站着更容易保持清醒，特别是在起得早的时候。因为上了车，我们添乘员就要打起十二分的精神，一刻也不能溜号。有时，我们还会在脑门上抹清凉油。”任会勇说。

列车一路南奔，在搭载着北斗系统的便携式添乘仪上，急速刷新的数字实时标定着车辆行驶的里程和位置。

任会勇介绍，便携式添乘仪主要用于检测列车在垂直、水平两个方向晃动的速度等级，它的检测数据是添乘员确认线路状态是否良好的重要依据。经验丰富的添乘员也可以通过感知，掌握线路上下颠簸或左右摇晃的地点。添乘员这份工作，最考验的是责任心和细心。在飞驰的列车上，在明暗交替中，添乘员的眼睛要盯住车外，要找出可能威胁行车安全的隐患。

“发现异物、异常，我们必须及时报告指挥中心，并记好添乘手账。”任会勇说，夏天要重点关注隧道口、防洪重点地段，留心滑坡迹象。冬天大风天气多，要注意查看有无异物被吹到线路上，上跨桥有无悬挂的冰柱。所以，添乘员不单单要有好眼力，也要是“活地图”，线路上的桥梁、隧道，心中要有一本账。

“有人说我们是高铁的‘探路先锋’。‘先锋’不敢当，我们只是探路者，尽最大努力排除隐患，保证白天旅客和列车安全。”在添乘员岗位已经干了8年的任会勇谦逊地说。

自己在深夜里的眼观六路，换来乘客白日里的闭目养神；自己站着打起十二分精神，换来乘客坐看窗外锦绣河山……正是无数个任会勇这样的“幕后”铁路人，共同筑起了无数乘客平安有序温馨的回家路。（本报记者 张锐 夏静 本报通讯员 高媛）

(责编：乔业琼、陈键)

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