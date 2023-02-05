原标题：北京城市副中心启动建设国家级绿色交易所

本报北京2月4日电（记者张景华）2月4日，“北京城市副中心建设国家绿色发展示范区——打造国家级绿色交易所启动仪式”在通州区举行。北京城市副中心将支持绿色交易所建设成面向全球的国家级绿色交易所。

北京通州区委常委、副区长苏国彬表示，北京城市副中心将从四方面着手大力培育绿色金融生态，全面推进国家绿色发展示范区建设：

一是支持绿交所升级为面向全球的国家级绿色交易所。支持绿交所开展各类绿色资产和环境权益交易，提供定价、评估、清算等服务；建立反映企业排放量的碳账户体系，打造金融机构环境信息披露平台，在政策范围内探索创新开发多种绿色金融产品，服务绿色低碳发展。

二是吸引更多绿色金融机构在城市副中心聚集。支持更多绿色金融机构落户北京城市副中心，推动绿色基础设施REITs健康发展，积极吸引更多责任投资(ESG)机构、绿色资产管理机构在北京城市副中心集聚。

三是支持气候投融资试点。优化利用国际国内绿色资本，以绿色金融引领带动金融业快速发展，目标到2025年实现金融业增加值年均增速20%左右。

四是深化拓展绿色金融交流合作。将积极培育、发展壮大绿色经济，加快构建绿色金融市场体系，助力北京城市副中心建设绿色金融功能主要承载区和先行示范区，不断打造绿色发展创新高地。

据苏国彬介绍，自北京“两区”建设总体方案发布以来，城市副中心相继被赋予了“全球财富管理中心”“全球绿色金融和可持续金融中心”两大定位，享有“两区”建设的政策红利，规划布局了超八千亿元的项目投资，企业市场发展空间空前广阔，公共服务更加优越，经济社会发展活力加速迸发。

近年来，绿色发展成为北京城市副中心的生态底色和高质量发展的核心理念。2022年北京城市副中心所在地通州区成为北京市首个获得“国家森林城市”称号的平原区，2018年以来，完成新一轮百万亩造林13.55万亩，森林覆盖率达34%；在北京市率先基本实现“无煤化”，能源消费转变为以电力、天然气、成品油为主；北京市首支百亿规模绿色基础设施投资资金完成落地，一批以绿色、双碳为特色的产业主体落户副中心；绿色低碳理念不断融入百姓生活。

按照相关绿色发展目标，到2025年，北京城市副中心单位地区生产总值能耗将达到全国一流水平，本地可再生能源占能源消费比重达到20%左右。

(责编：乔业琼、陈键)

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