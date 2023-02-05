南水北调工程沿线河湖生态环境复苏。中国南水北调集团新闻宣传中心供图

人民网北京2月5日电 （记者余璐）记者从中国南水北调集团获悉，截至2月5日，南水北调东中线一期工程累计调水突破600亿立方米，直接受益人口超过1.5亿人。按照黄河多年平均天然径流量580亿立方米计算，相当于为北方地区调来了超过黄河一年的水量。

南水北调是国之大事，是世纪工程、民心工程。如今，中国南水北调集团实施科技创新举措，加强重大核心关键技术攻关和成果转化，守护着南水北调的工程安全、供水安全、水质安全。

工程安全：科技成果筑起输水长城

大年初三一大早，43岁的南水北调中线穿黄管理处巡查员王素娟清点好装备，开始一天的忙碌，“过去巡查全靠人工监管，如今，通过手机上的南水北调中线工程巡查维护实时监管APP系统，发现问题后拍照上传，做到了巡检有计划、过程有监督、事后有分析、处理可追踪，实现了管理的信息化。”

王素娟介绍道，南水北调中线工程巡查维护实时监管APP系统具备多项管理功能，涵盖了工程安全运行8大类30个专业，实现了“人员管理一个不少，问题管理一个不落，过程监理一个不缺，标准执行一个不漏”的精细化管理目标。

日夜守护事关亿万百姓饮水安全的生命线，王素娟仅是一个缩影。把确保工程安全的重大责任，落实到输水沿线每一个角落，积极应用科技成果，建立起完善的安全风险防控体系和应急管理体系，不断加强工程设施的监测、检查、巡查、维修、养护，南水北调人筑起了一道坚固的输水长城。

“安阳穿漳段渠道沿线约每1000米设一个安防摄像头，共102个，这是我们的眼睛。”中国南水北调集团中线有限公司安阳(穿漳)管理处负责人说，“通过摄像头实时监控工程运行，自动捕捉异常和报警，联动语音进行警告，可以做到问题早发现、隐患早解决。如今，利用物联网、数字视频、通信和计算机技术构建起的南水北调中线安防系统对保障工程安全发挥了不可替代的作用。”

此外，中国南水北调集团中线有限公司建立起了规模庞大的安全监测系统，涵盖位移、内部变形、渗压、应力应变及温度等监测项目，实现了对工程状态的“望闻问切”。北斗自动化变形监测技术应用试点、渠道边坡变形监测研究等一系列新技术探索，打造了一个南水北调中线干线工程“空天地”全方位的安全监测系统网络。

截至2023年2月5日，南水北调中线工程已实现2977天的不间断供水。如何在保证工程平稳运行的前提下，实现对工程的不停水检修，成为运行管理者思考的焦点。

中国南水北调集团中线有限公司相关负责人介绍，“南水北调工程应急抢险和快速修复关键技术与装备研究”项目被列入“十三五”国家重点研发计划，先后开展了复杂条件下长距离地下有压箱涵不断水渗水修复技术研究、水下衬砌结构修复技术与设备研发。这些技术的应用不仅实现了不停水修复的目标，更提高了施工效率。

“水下机器人”准备下水作业。中国南水北调集团新闻宣传中心供图

无论是“水下机器人”的研发应用，还是未卜先知雨情冰情的“中线天气”APP系统，亦或是南水北调东线一期工程的“世界最大泵站群”，借助科技成果的综合应用，南水北调工程安全运行管理如虎添翼。时至今日，源源不断的南水为京津冀协同发展、雄安新区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略实施提供了有力的水资源支撑和保障，促进了产业结构优化升级和调整，实现了水资源集约节约高效利用。

供水安全：智慧调度实现人水和谐

在“千泉之城”济南，“水涌若轮”胜景再现；在素有“百泉”之称的河北邢台，狗头泉、黑龙潭等泉眼稳定复涌……人水和谐的背后是中国南水北调集团把供水安全的要求落到实处，以自动化调度系统建设为目标，实现了南水北调东中线一期工程输水量的连年攀升。

如何保障规模宏大、输水过程状况复杂、控制节点多、技术要求高且渠道调蓄能力有限的总干渠的运行安全，这成为南水北调工程运行管理工作必答题。

南水北调中线工程总调度中心。赵柱军摄

中国南水北调集团相关负责人介绍，近年来，研究建立的供水计划生成模型、冰期输水调度模型、总干渠水力学模型已充分应用到工程调度运行中，为调度应急预案提供了技术支撑。已开发应用的南水北调中线工程自动化调度系统确保了中线总干渠的供水安全。

从“数字孪生南水北调（洪泽泵站）大型泵站水泵声纹AI监测系统”在南水北调洪泽泵站2022年北延应急供水等调水中的成功应用，到南水北调东线山东干线公司的调度运行系统智慧化、数字化升级改造，“智慧调度”为600亿立方米南水安全北上保驾护航。

截至目前，南水北调中线一期工程累计向北方50余条河流进行生态补水90多亿立方米，滹沱河、瀑河、白洋淀等一大批河湖重现生机，华北地区浅层地下水水位止跌回升。南水北调东线沿线利用抽江水及时补充蒸发渗漏水量，使湖泊蓄水保持稳定，生态环境持续向好，永定河865公里河道实现了1996年以来首次全线通水，京杭大运河实现近百年来首次全线水流贯通。

水质安全：创新驱动确保清水北送

绿色始终是南水北调工程的底色。确保一江清水向北流，是南水北调工程的使命担当。

“以前，一直喝地下水，黄牙病很常见。现在喝长江水，口感好，水垢少。”山东省德州市武城县镇庞庄村村民张金云深有感触地说。

中国南水北调集团相关负责人表示，自南水北调东中线一期工程全面通水以来，东线水质稳定保持在Ⅲ类标准及以上，中线水质稳定在Ⅱ类标准及以上。近年来，中国南水北调集团加大生态保护力度，加强水源区和工程沿线水资源保护和污染防治，完善水质监测体系和应急处置预案，以创新驱动确保南水北调水质安全，着力打造绿色生态工程的样板。

管理创新上，稳步推进水质监测、水质保护、风险防控等水质保障工作，探索建立“政府主导、企业参与、社会监督、多方配合”的治污模式，通过“四不两直”方式开展水质安全生产专项检查，及时消除安全隐患问题。与沿线地方相关部门建立突发事件应急处置机制，推进保护区内污染源整治整改行动。

科技创新上，依托国家“十三五”水体污染控制与治理科技重大专项，搭建了南水北调中线总干渠水质预警预报业务化管理平台。此外，南水北调中线浮游藻类AI识别研究取得突破，南水北调中线输水水质保障水平进一步提升。

科技是第一生产力。切实维护南水北调工程安全、供水安全、水质安全，筑牢供水“生命线”，离不开科技的助力。中国南水北调集团相关负责人表示，下一步，中国南水北调集团将坚定不移扛起保障国家水安全、服务构建新发展格局的重大政治责任，加快实施人才强企战略和创新驱动战略，以高水平科技自立自强，不断提高核心竞争力，坚定不移推进南水北调后续工程高质量发展，坚定不移加快构建国家水网，坚定不移加快建设世界一流企业，切实履行好“调水供水行业龙头企业、国家水网建设领军企业、水安全保障骨干企业”的使命担当，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。

(责编：乔业琼、吕骞)

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