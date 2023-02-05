周润健

原标题：星空有约|一眼万年！我国天文爱好者观测并拍到C/2022 E3彗星

C/2022 E3彗星是2023年的第一颗明亮彗星。从1月起，它开始逐渐靠近地球，并于2月2日掠过近地点，近日我国天文爱好者对它进行了观测和拍摄。

来自北京的天文爱好者王俊峰介绍，今年春节期间，他在辽宁东戴河利用专业设备对C/2022 E3彗星进行了观测和拍摄。“我采用多张拍摄叠加降噪的方法，凸显了这颗非常漂亮的‘蓝色精灵’。在拍摄的时候还有一颗流星划过，与彗星同框。通过放大，我看到彗星的头部是非常迷人的绿色和蓝色，还带有一点淡淡的紫色，非常可爱。”

C/2022 E3彗星来自距离太阳5万至10万天文单位的奥尔特云，2022年3月由兹威基瞬态研究设施（Zwicky Transient Facility）首次观测发现，因此也被称为ZTF彗星。这是一颗长周期彗星，大约每5万年绕太阳一圈。

“由于距离地球比较近，C/2022 E3彗星在天空中移动速度很快，亮度迅速上升，由最初的17等逐渐增加到2月初的5到6等之间。对于我国北方地区来说，该彗星位于北天极附近的鹿豹座，整夜不落，最佳观测时间为1月底至2月初的后半夜到天亮前。”中国天文学会会员、天津市天文学会理事修立鹏说。

虽然C/2022 E3彗星亮度不如2020年的新智彗星和2021年的伦纳德彗星，但因其是2023年的第一颗明亮彗星，因此受到了我国天文爱好者们的青睐，大家纷纷拿起专业设备找寻这位“天外来客”的身影。

天津市天文爱好者杨婧来到天津市宝坻区黄庄镇小辛码头村对C/2022 E3彗星进行了观测。“因为近期一直在关注该彗星预报的位置、亮度和时间等数据，所以寻找起来相对迅速。我们先用双筒望远镜对准北极星附近巡天找到彗星，然后用单反相机镜头锁定彗星位置，再用长焦拍下彗星的特写。”杨婧说。

拍摄间隙，杨婧还用双筒望远镜和小型天文望远镜进行了目视观测。“肉眼看到的彗星和拍摄到的画面有着不同的体验，那是一个有着极淡的蓝绿颜色的小光团，在周围恒星的映衬下非常特别。”杨婧说。

北京市天文爱好者贾淞寓1月30日在云南丽江双子天文台拍摄到的C/2022 E3彗星。（本人供图）

进入2月，C/2022 E3彗星从鹿豹座经御夫座进入金牛座，但亮度有所下降。“2月3日至2月7日，月亮会在傍晚升起，一直到黎明前后才会落下，明亮的月光几乎会持续一整晚，不利于观测。8日以后，月升时间越来越晚，可观测时间越来越长，但彗星亮度也会进一步下降。2月结束后，该彗星可能就隐没不见了。”修立鹏说。

(责编：乔业琼、陈键)

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