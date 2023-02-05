原标题：北京将开展人群血清抗体调查，专家详解有何作用

中新网北京2月4日电(韦香惠) 日前，北京市疾控中心副主任王全意接受媒体采访时介绍，北京市目前已建立临时人群免疫，近期发生新冠病毒感染疫情流行风险较小。为全面评估新冠病毒感染情况，了解社区人群血清抗体水平，北京市即将开展人群血清抗体调查。

何为血清抗体调查？

据王全意介绍，北京市人群血清抗体水平调查计划于今年2月至3月完成。该调查采取多阶段分层随机抽样调查方法，从16个辖区和经开区中选取约5000名社区人群，进行问卷调查和血清学标本采集。他表示，该研究将为未来优化资源配置和新冠防控提供参考。

早在2020年，中国疾控中心就已组织完成全国新冠肺炎血清流行病学调查和分析。该调查涵盖三类地区，包括武汉市、湖北武汉之外市州、以及湖北之外六个省份(北京、辽宁、上海、江苏、广东和四川)，采用抽样调查设计选取社区人群3.4万余人，通过检测调查对象的血清新冠病毒抗体，估计人群中新冠病毒的感染水平。

资料图。 袁遂 摄

中国疾控中心在2020年发布的《科学认识人群新冠病毒抗体流行率——全国新冠肺炎血清流行病学调查结果问答》中解释，血清流行病学调查是采用血清学方法和技术开展的流行病学调查，通过对人群血清中特异性抗原或抗体的分布规律及其影响因素的分析研究，阐明传染性疾病的发生与流行的规律，评价预防接种的效果等。

对于北京此次开展的人群血清抗体调查，王全意也表示，考虑到随着时间推移，抗体水平也会自然下降，将来根据需要，可能开展动态评估。

为何要开展血清抗体调查？

中日友好医院呼吸与危重症医学科医生王一民向中新网介绍，新冠血清抗体检测包括特异性IgM抗体和IgG抗体，发病1周内阳性率较低，恢复期IgG抗体滴度较急性期升高4倍以上可作为新冠病毒感染回顾性诊断依据。

王一民还表示，抗体检测可能存在假阳性，如疫苗接种者，既往类风湿关节炎等免疫性疾病患者等，因此临床一般不单独以血清学抗体作为诊断依据，仍要结合临床表现、流行病学史及抗原或核酸检测综合判断。

王一民指出，目前监测的血清IgG和IgM抗体不完全等同于感染新冠病毒后的保护性中和抗体，因此不能认为抗体滴度高度就与“保护力”有关，如果有条件的机构可以开展中和抗体检测，这一指标的高低对于指导疫苗接种，评判全体免疫保护水平及反复感染风险有一定作用。(完)

(责编：乔业琼、陈键)

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