王金虎 李 景 石 晶

原标题：算力网络建设成热点

算力作为大数据、云计算、区块链、人工智能以及网络安全等新兴数字产业快速发展的重要支撑，与互联网行业、电子信息制造业、数字技术服务业等数字核心产业的发展息息相关。近年来，算力技术正从高精尖产业，向与我们生活息息相关的各领域不断延伸，各类融合应用竞相涌现。算力网络建设作为释放数据优势、推动数字经济创新发展的重要基础，正成为各地推动数字经济发展、发挥投资拉动作用的热点领域。

算力网络应运而生

如今，人们常用的线上就医、网络购物、掌上入学、智慧出行、智能抄表等数字化便民服务，背后都是算力在支持。算力究竟为何物？算力网络又是什么呢？

“算力是数字化时代的基础设施和核心动能，通过计算设备，按需求对数据与信息进行处理的能力就是算力。”安永大中华区数据智能咨询服务合伙人陈剑光表示，算力的狭义内涵是设备每秒可处理的信息数据量，单位是每秒的浮点运算次数（FLOPS），即每秒浮点运算次数，用于衡量计算机的算力和执行效能。尤其是在使用到大量浮点运算的科学计算、图形图像处理、AI应用等领域，算力的大小直接关系到计算的精度和效能，对于科研、生产制造、商业应用有直接的影响。

一般来说，工业控制类和物联网采集类算力要求为小型算力；实时采集决策和机器视觉（推理）算力要求为中型算力；视频渲染和云AR/VR/XR与机器视觉（训练）算力要求为大型算力；超算和大数据处理类算力要求为超大型算力。“举例而言，2021年由中国国防科学技术大学组装的天河2号超级计算机具备30.65PFLOPS的运算能力，是当时全世界最强的超级计算机，比名列第二的美国泰坦超算的运算能力高74%。到2024年，上海总算力超过15EFLOPS，将完全满足超大型及以上的算力要求，也将远远超过现有超级计算机的运算能力。”陈剑光说，随着数字化进程加速，算力也在自发性迭代，但要完全满足全行业各类计算需求，需要通过网络对分散、异构的算力进行感知连接和统筹调度，因而，算力网络应运而生。

配套建设全面推进

算力网络投资能够带动经济产出，是数字经济发展的重要推手。各地纷纷出实策用真招，引领相关建设全面推进。

作为西部算力设施建设重镇，近日，青海省通信管理局、青海省工业和信息化厅联合发布了《绿色零碳算力网络建设行动计划（2023—2025年）》，以期发挥绿色零碳优势，大力推进“西北数谷”建设，推动青海成为“东数西算”的重要承载地，主动融入“东数西算”国家布局。《行动计划》中设定了青海省算力网络的总体目标：到2025年，数据中心绿色节能水平全国领先，大数据中心机架规模超过10万架，总算力超过2.06EFLOPS，新建数据中心PUE（能源使用效率）严格控制在1.2以下。

1月4日，青海西宁国家级互联网骨干直联点申请获工业和信息化部批复。这一消息为青海“西北数谷”建设注入了强劲动力。记者从青海省通信管理局信息发展处了解到，该局已组织电信、移动、联通三家基础运营商建设西宁国家级互联网骨干直联点，计划今年年底前完成，监测平台由通信管理局牵头组织相关部门建设。该部门工作人员表示，算力网络建设中，互联网骨干直联点犹如信息传输高速公路，建成后将降低青海省跨区域流量绕转，切实有效提升互联网流量疏通能力与互联网用户感知，为青海融入“东数西算”提供坚实的网络基础保障。

“人均可用智能算力超过220GFLOPS、数据中心平均利用率力争提升到75%以上、上海枢纽节点内数据中心端到端单向网络时延小于15ms……”为了更好地推动算力产业发展，发挥算力网络布局优势，上海发布了新型数据中心“算力浦江”行动计划，明确提出到2024年，初步建成全国一体化算力网络上海枢纽节点，建成具有亚太乃至全球影响力的高能级算力枢纽中心。

作为起步较早、基础建设水平较高的城市，上海算力网络建设已经取得一定成果。在技术基础设施和算力能力方面，早在2000年就已投入建设了上海超算中心。目前，上海主要以政企合作的方式开展算力网络的建设工作。比如，2022年，全国设计峰值算力最强、总投资约56亿元的人工智能计算基础设施商汤科技人工智能计算中心也于上海自贸区临港新片区投入使用，这个亚洲最大AI超算中心之一的AIDC总算力达到3740PFLOPS，将承载长三角地区开展大规模人工智能研发和产业化重任。同时，位于上海松江经开区西部园区的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区也正在建设之中，全部建成后服务器数量将达到80万台，算力将是目前世界排名第一的超算中心的10倍。

数据中心是容纳核心计算服务和基础设施的服务器机房，用于存储和计算数据，提供数据支撑、算力服务，是“算力”的主要载体。据统计，山东目前已累计建成各类数据中心291个，低时延边缘算力占比超全国平均水平。据中国信通院云大所副总工郭亮介绍，2022年山东全省因算力带来的间接经济效益已超过82亿元，各类数据中心承载的便民应用、服务平台年度总调用次数超过457亿人次。

如何让数据中心发挥更强大的作用？以5G和千兆光网为代表的“双千兆”网络支撑必不可少。据了解，山东目前已建成开通5G基站超16万个，物联网终端用户超1.53亿户，为省内各类数据中心构建了畅通快捷的“信息动脉”和直达用户的“神经末梢”。据统计，济南、青岛、烟台、淄博等12个城市已建成“千兆城市”，济南、青岛国家级互联网骨干直联点也已正式建成开通，全省数据中心跨网互通时延普遍降低50ms以上。

助力更多应用落地

算力网络建设将为产业创新提供高质量、低时延、低成本的算力，包括产业链上游的底层基础设施、IT及网络设备、通信，中游的电信运营商（移动、联通、电信、铁塔等）、第三方数据中心运营商，下游的互联网、金融、汽车等行业都将迎来新的发展机遇。山东省大数据局副局长廉凯表示，下一步，山东计划利用3年左右时间，推动省内数据中心在用标准机架总数突破45万个。着力推动算力提质，加快布局能够提供高层次云服务的新型数据中心和低时延边缘数据中心。山东还将深入挖掘算力在数字机关、产业转型、工业互联网、车联网、金融科技等创新应用场景下的融合应用，提高算力在医疗、交通、教育等传统行业的应用水平，推进算力在更多生产生活场景的应用落地。

算力的增强也对绿色环保提出了更高的要求。2022年9月22日，青海省人民政府办公厅发布关于印发《青海省加快融入“东数西算”国家布局工作方案》的通知。《方案》提出，促进能源消纳。依托黄河上游等水资源以及海南、海西两个千万千瓦级清洁能源基地，优先为大数据中心保障绿电资源供应，促进电力资源的合理分配。到2025年，青海省大数据中心每年绿电消纳达到17亿千瓦时以上，清洁能源使用率达到100%。

《方案》提出，青海新建大型及以上数据中心向西宁—海东算力集群、海南储备集群侧集中，并逐步引导向太阳能、风能、水电等可再生能源丰富的地区有序发展。并设定了使用绿色能源、可再生能源，积极采用先进节能技术和设备，促进资源循环利用，降低数据中心能耗。结合打造国家清洁能源产业高地，青海推动数据中心充分利用太阳能、风能、水电等可再生能源，统筹平衡省内低价保障性电量，不断完善峰谷分时电价机制，合理疏导相关电价矛盾，有效控制数据中心用电成本，吸引一批优质企业项目入驻。

(责编：乔业琼、陈键)

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