人民网北京2月5日电 （记者杜燕飞）“这几天油价又涨了，还好在油价上涨的前一天，我去加油站给家里的汽车加满了油。”得知油价4日上涨的消息后，家住北京市朝阳区的刘先生说。

国家发改委表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。据测算，此次调价预计折合92号汽油每升上调0.16元，95号汽油和0号柴油每升上调0.17元。

至此，国内油价迎来年内第二次上调，国内大多数地区92号汽油最高零售价每升处于7.5元至7.9元/升之间。以油箱容量50升的普通私家车为例，本次油价调价后，车主加满一箱油将多花8元左右。

业内人士表示，本轮调价周期内，美国原油库存高于五年平均、“欧佩克+”决定维持当前产量政策，油价受到抑制；但美欧制裁俄罗斯可能导致能源供应减少，对油价产生较强支撑作用。多重因素影响下，油价震荡上涨。

国家发展改革委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（1月17日—2月2日）国际油价震荡上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上轮调价周期上涨5.32%、4.21%。

对于国际油价走势，国家发改委价格监测中心认为，短期来看国际油价可能震荡走弱。

对于国内成品油市场，金联创成品油分析师王延婷表示，短期国内成品油资源供应充足，市场刚性提升有限，中石油、中石化等主营以及地方炼厂出货销售增加，或加大促销力度，近期国内汽柴油价格存下行压力。

下一次调价窗口将在2月17日24时开启。对此，隆众资讯成品油分析师李彦表示，以当前国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下跌趋势。目前来看，欧美经济衰退忧虑仍在延续，俄罗斯石油供应没有出现下滑，预计下一轮成品油调价下调概率较大。

“由于本轮计价周期末期，国际原油跌幅较大，进入新一轮计价周期后，变化率将转为负向发展。”王延婷认为，短期内国际原油依然存下行压力，变化率或延续负向波动，新一轮零售价下调概率较大。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油8.9元/升

西藏拉萨：92号汽油8.67元/公升

云南昆明：92号汽油7.93元/升

贵州贵阳：92号汽油7.92元/升

四川成都：92号汽油7.88元/升

重庆：92号汽油7.85元/升

广西南宁：92号汽油7.85元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.82元/升

广东广州：92号汽油7.81元/升

湖北武汉：92号汽油7.8元/升

河南郑州；92号汽油7.79元/升

北京：92号汽油7.79元/升

甘肃兰州：92号汽油7.79元/升

河北石家庄：92号汽油7.78元/升

天津：92号汽油7.78元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.76元/升

江苏南京：92号汽油7.76元/升

浙江杭州：92号汽油7.76元/升

山东济南：92号汽油7.75元/升

吉林长春：92号汽油7.75元/升

上海：92号汽油7.75元/升

福建福州：92号汽油7.75元/升

江西南昌：92号汽油7.75元/升

安徽合肥：92号汽油7.74元/升

青海西宁：92号汽油7.74元/升

湖南长沙：92号汽油7.74元/升

山西太原：92号汽油7.74元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.72元/升

宁夏银川：92号汽油7.69元/升

陕西西安：92号汽油7.67元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.59元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站，西藏汽油价格按照每公升计算。

(责编：乔业琼、吕骞)

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