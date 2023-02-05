人民网北京2月5日电 （记者杜燕飞）记者从银保监会获悉，2022年，金融服务实体经济质效持续提升，支持保障和改善民生，主要风险指标处于合理区间，风险抵御能力整体充足。2023年，银保监会将把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。

银保监会有关部门负责人同时表示，银保监会将继续深入整顿地方中小银行互联网存款和异地存款业务，严肃查处高息揽存、违法违规吸收异地存款等行为。

服务实体经济质效持续提升

银保监会有关部门负责人表示，2022年以来，银保监会深入落实国务院稳经济一揽子政策和接续措施，引导银行保险机构加大支持力度，持续提升服务实体经济质效。

数据显示，2022年全年，人民币贷款新增21.3万亿元，同比多增1.36万亿元，增速为11.1%，银行保险新增债券投资超过11万亿元；保险公司原保险保费收入4.7万亿元，同比增长4.6%，新增保单件数554亿件，同比增长13.3%，赔款与给付支出1.5万亿元。

贷款结构方面，2022年，制造业各项贷款新增4.7万亿元，增量为去年的1.7倍；新发放企业贷款超过一半投向民营企业，普惠型小微企业贷款余额23.6万亿元，同比增长23.6%；批发零售业、交通运输仓储邮政业、租赁商务服务业、住宿餐饮业贷款全年合计新增7万亿元；支持绿色低碳转型，加大对新能源、人工智能、生物制造等先进制造业和战略性新兴产业的资金支持，绿色信贷余额同比增长35.7%，战略性新兴产业贷款余额同比增速超过40%。

融资成本持续压降。2022年，新发放企业类贷款平均利率较上年下降0.47个百分点。其中，制造业贷款平均利率较上年下降0.40个百分点；普惠型小微企业贷款平均利率较上年下降0.45个百分点；民营企业贷款平均利率较上年下降0.62个百分点。

银保监会有关部门负责人表示，2023年，银保监会将持续提升金融服务实体经济质效，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置，做好对投资的融资保障，支持社会领域加快补短板，不断优化进出口贸易金融服务，大力发展普惠金融，全面推进乡村振兴，全力支持经济运行整体好转。

支持切实保障和改善民生

银保监会有关部门负责人表示，2022年，银保监会引导信贷资金继续投入教育卫生领域，持续加强对保障性住房金融支持，积极支持就业创业等。

数据显示，保险业风险保障金额同比增长12.6%。车险、责任险、意外险增长较快。保险公司赔付支出1.5万亿元。

2022年，保障性安居工程贷款6.3万亿元，创业担保贷款余额同比增长13.1%，教育行业贷款余额同比增长15.1%，个人助学贷款同比增长22.1%。截至2022年末，教育行业贷款余额同比增长15.1%，卫生和社会工作贷款全年增量为2021年同期2倍。

养老年金保险和专属商业养老保险试点持续推进。商业养老年金原保险保费收入617亿元，专属商业养老保险累计保单件数33.9万件。巩固脱贫攻坚成果，已脱贫地区贷款余额同比增长12.3%。

在服务新市民方面，银保监会有关部门负责人表示，银保监会出台政策措施，推动银行业保险业着力优化新市民金融服务。目前，覆盖新市民的金融产品超3万个。

具体来看，各地银保监局制定具体落实政策措施，加大推动督导力度，促进信息共享，加强金融知识普及和宣传。各银行保险机构创新产品和服务，强化对新市民创业就业的金融支持；加强住房金融服务，满足新市民安居需求；完善健康和养老金融服务，增强新市民基础民生领域保障；积极落实政策要求，加强新市民培训教育金融服务；针对新市民特点，提升基础金融服务的可得性和便利性。

风险抵御能力整体充足

银保监会有关部门负责人表示，2022年，银行业保险业主要经营和风险指标均处于合理区间，流动性总体保持平稳，风险抵御能力整体充足。

数据显示，2022年末，银行业金融机构不良贷款余额3.8万亿元，较年初增加1699亿元；不良贷款率1.71%，同比下降0.09个百分点。商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款的比例为78%，保持较低水平。2022年末，商业银行资本充足率为15.17%，较年初上升0.04个百分点；拨备覆盖率为205.85%，持续保持合理水平。商业银行流动性覆盖率为147%。目前，保险业综合偿付能力充足率212%，保持在合理区间。

“2022年，银行业金融机构累计处置不良资产3.1万亿元，其中不良贷款处置2.7万亿元。”银保监会有关部门负责人表示，“明天系”保险公司风险处置工作正在有序推进。银保监会已批准采取市场化重组和新设机构承接相关保险公司的资产负债等方式，稳妥化解风险，切实保护保险消费者合法权益。

针对异地存款问题，银保监会有关部门负责人表示，经前期监管排查，目前地方中小银行存款业务以本地为主，异地存款占各项存款比例很低，负债稳定性增强，机构本地化经营趋势更加明显。

“地方中小银行应坚守服务当地、服务‘三农’、服务小微企业的定位，坚持资金源于当地、用于当地的原则，严格按照监管要求规范互联网存款业务，严禁吸收异地大额个人存款。”该负责人强调，银保监会将继续深入整顿地方中小银行互联网存款和异地存款业务，严肃查处高息揽存、违法违规吸收异地存款等行为（包括互联网渠道）。

银保监会同时提醒广大金融消费者，办理存款业务时增强风险防范意识，关注业务渠道是否合法、利率水平是否合理等因素，不要随意委托他人办理存款业务，也不要被高息所诱惑，守护好自己的“钱袋子”。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经