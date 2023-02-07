人民网记者 王震

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：能链智电创始人、CEO王阳

人民网：前不久，中央经济工作会议召开。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

王阳：我最强烈的感受就是“重塑信心，敢闯敢干”。在经历了新冠疫情反复和经济转型升级多重压力的三年之后，会议给全社会带来一场全方位的信心重塑，进一步坚定了民营企业发展信心，为民营经济注入了强大发展动能。“敢闯敢干”既是党和政府对民营企业的期望和鼓励，也是对民营企业的肯定和认可。

能链智电作为一家创新、高速成长的新能源服务企业，是在紧跟国家新能源汽车产业发展趋势。目前，我国新能源汽车产销量已连续8年位居全球第一，充电基础设施建设步伐也在同步提速。2022年以来，中央更是出台多项政策加大对新能源产业的扶持，这给了我们很大信心和鼓舞。

未来，能链智电将继续发挥行业“连接器”的作用，用数字化技术连接产业、服务与用户，深度融合实体经济，并聚合生态各方优势，改善新能源充电服务体验，助力新能源产业高质量发展。

人民网：今年的中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响民营企业下一步的发展？

王阳：坚持“两个毫不动摇”是贯彻落实党的二十大精神、促进民营经济发展壮大的有力部署，将进一步激发民营经济发展活力、创新动力，放大民营经济在促进经济发展、推动创新、增加就业等方面的积极作用，推动民营经济高质量发展。

以能链智电所处的新能源行业为例。不论是风电、光伏，还是新能源汽车、锂电池、充电桩新基建等细分领域，民营企业积极创新、蓬勃发展，展现了行业责任与担当，为我国新能源产业全球领跑做出巨大努力和贡献。能链智电也积极拥抱新能源发展趋势，创新产品和服务，打通新能源汽车充电的“最后一公里”，为我国新能源汽车产业持续高速发展贡献力量。

人民网：接下来，行业面临哪些新机遇，您所负责的企业将有何新动作、新布局？

王阳：2022年，围绕新能源汽车充电服务领域已经显现出很多新机遇。比如高压快充、换电、分布式光伏、光储充一体化微电网、虚拟电厂等。在用户端，要提升充电便利性和充电服务体验，在加快公共充电基础设施建设的同时，还要以数字化推动充电服务线上线下体验升级；在场站端，要扩大优质场站供给，并提升充电站的能源使用效率，通过技术创新增强能源的集约化应用，为场站经营降本增效。

2023年，面对新能源汽车充电服务、新型电力系统发展机遇，我们将聚焦充电站核心场景，进一步扩大智慧运维、非电服务，帮助场站提升运营效率、降低维护成本、扩大营收来源。同时，进一步推进光储充一体化、虚拟电厂等业务的发展，参与大电网削峰填谷，实现电力智慧调度，更好助力交通能源低碳实践与绿色发展。

(责编：王震、章斐然)

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