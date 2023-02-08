本报记者 王俊岭

二月六日，客户在中国工商银行北京中关村分行客户经理帮助下办理储蓄存款业务。

陈莉莉摄

2月3日，在湖南省郴州市嘉禾县晋屏镇甫口村，当地银行工作人员深入乡村农户、田间地头，向村民宣传金融知识。

黄春涛摄（人民视觉）

“去银行存钱”是最常见的理财方式之一。以往每逢岁末年初，银行多会适当调高存款利率以吸引储户。去年底以来，这种情况却出现了变化。除了少数银行仍有存款优惠外，更多银行选择了维持利率不变甚至进一步调低了存款利率。

银行存款收益下降的原因是什么？有哪些影响？广大储户如何看待？对此，本报记者进行了探访。

利率市场化程度提高

“去银行存款，利息给的没有以前多了。”最近，不少网友发出了这样的感慨。

2023年1月，新疆银行、广东南澳农商银行、黑龙江五大连池农商银行等多家地方银行发布调整存款利率的公告，对相关存款产品利率进行下调，其中五年期存款利率下降幅度相对较大。

国有大型商业银行也继续将存款利率维持在低位。从中国工商银行、中国建设银行等几家国有大型银行发布的普通存款信息来看，2023年1月，一年期定期存款（整存整取）挂牌年利率为1.65%，三年期为2.60%，五年期为2.65%。而2022年1月，一年期定期存款挂年利率还是1.75%，三年期是2.75%，五年期是2.75%。相比之下，这三类存款产品年利率已经分别下降了0.1、0.15、0.1个百分点。此外，尽管部分存款产品最高年利率在挂牌年利率基础上有0.25至0.4个百分点不等的上浮，但主要针对大额存单、新注册客户等特殊群体。总体看，大型银行给出的利率不仅仍低于中小银行，还低于自身一两年前的水平。

银行存款利率为何普遍走低？

据中国人民银行副行长宣昌能介绍，欧美主要经济体大幅快速加息的情况下，中国贷款市场报价利率改革红利持续释放，2022年全年1年期贷款市场报价利率（LPR）和5年期LPR分别下降15个基点和35个基点，促进降低实体经济综合融资成本。2022年，新发放企业贷款加权平均利率为4.17%，比上年低34个基点。同时，中国人民银行建立存款利率市场化调整机制，稳定银行负债成本。2022年，新吸收定期存款加权平均利率比上年低11个基点。

上海金融与发展实验室主任曾刚对本报记者说，银行存款利率市场化是利率市场化改革的重要一环。与贷款利率已经实现较充分的市场化相比，存款利率市场化机制还不够灵活。去年以来，贷款利率下降较快，但存款利率“黏性”较强，导致银行经营压力增大。银行息差缩小到一定程度后，推动存款利率市场化有利于进一步降低实体经济融资成本，更好地提升资金配置效率，为实体经济发展创造更好条件。

“央行建立存款利率市场化调整机制后，工、农、中、建、交等国有大行先调整了一波存款利率。近期主要是中小银行和农商行进行调整，以缓解其资金成本偏高的问题。适度下调存款利率、适度拓展主动负债业务，有助于在保证流动性的前提下，更好地管控风险。”曾刚说。

储户需求依然不小

尽管银行存款利率走低，但储户对银行存款的需求并未减少。很多支取相对灵活或利率较具优势的存款产品，刚推出就被抢订一空。

为何人们依然看好存款？

有的图省心。家住江苏徐州的李存富大爷每个月发工资后，除了日常开销，就将结余的钱都放在银行存起来。“该存还得存！对我们大多数老人来说，理财知识比较有限，也不敢尝试股票、期货等高风险投资，银行存款是最值得信任的理财方式了。所以，虽然利率降低带来利息收入减少，但确实很让人省心。”李存富说。

有的求安稳。来自湖北武汉的汉向洛说：“即便利率下调、存款不如以前那么‘香’，我仍会考虑银行储蓄。如果将来富余资金再多一些，我还是想更多将其放在银行，或者买一些收益比较稳定的基金。”在汉向洛看来，股票投资的波动超出了自己可以承受的范围，因此他现在每个月大概有一半收入以活期储蓄的形式留在工资卡上，以备不时之需。

面对银行存款利率下降，不少储户都认为可以理解。“近几年，受疫情冲击和全球经济下行等多种因素影响，经济活动整体收益减弱，银行存款在这种大背景下进行周期性调整是很正常的。相信随着经济不断恢复，银行存款及相关产品的收益能有所回升。”北京市民路鹏远的态度颇具代表性。

“2022年，北京银行多次对存款利率进行了下调。目前，三年期整存整取产品年利率基本与同业持平，产品定价基本能满足客户需求。投资者可以将资产进行多元化配置，长短结合，在保证资金流动性的同时获取更多收益。”北京银行相关业务负责人对本报记者表示，在存款利率市场化机制影响下，受贷款利率下降因素推动，商业银行存款利率联动下降，这也是中国存款利率市场化改革的重要内容。

该负责人说，一方面，存款利率下降尤其是中长期存款利率下降，有利于银行压降负债成本，为进一步降低贷款利率提供空间，从而加大对实体经济的支持力度；另一方面，存款收益水平下降，也会在某种程度上降低居民储蓄意愿，可使更多资金流向消费市场和其他投资领域，有利于提振经济、活跃市场。

理财选择更加多元

存款利率下调，对银行存款收益较为敏感的居民该如何选择？

招联金融首席研究员董希淼分析，中国居民长期以来有着较强烈的储蓄意识，储蓄率一直相对较高。近年来，居民存款增长较快，尤其是2022年居民投资理财风险偏好明显下降，居民存款增速显著加快，在人民币存款中的占比持续提升。“同时，受前期疫情等因素影响，银行体系资金较多而有效融资需求不足，这也是推动存款利率下降的原因之一。”他说。

“从全球来看，市场无风险利率下降是大势所趋。对居民个人而言，如果资产配置里中长期存款较多，那么收益率可能有所下降。居民应平衡好风险与收益的关系，倘若追求稳健收益，在存款之外可以适当配置一些现金管理类理财产品及货币基金等。”董希淼对本报记者说，2023年，随着中国宏观经济恢复和有效融资需求回升，银行体系对资金需求量将有所增加，存款利率有望保持基本稳定。

曾刚认为，对普通储户来说，如果从安全角度考虑，银行存款仍不失为一个好选择；如果想要更高回报，则可以考虑银行理财、基金甚至股票。“在任何一个市场，波动都是常态。银行存款利率下行并非单向且一成不变的，需要理性看待。”他说。

北京银行相关业务负责人表示，存款利率下降，居民可支配收入财富的增长以及居民理财需求日益旺盛，将会促进整个财富管理市场发展。从国际经验也可看出，财富管理市场的增长空间非常广阔。比如，银行理财子公司不仅拥有银行股东背景，而且可以通过多资产、多策略的大类资产配置，积极为客户创造长期稳健收益。

“对于短期资金，可以考虑投资于流动性好、收益稳定的低风险理财产品；对于中长期资金，可以考虑投资中等风险的理财产品，获取一定的收益弹性；对于超长期的养老资金，可以配置养老基金、养老理财等，以实现长期财富的保值增值。”该负责人建议，居民可以根据自身的风险偏好和资金使用期限，将资金进行多元化投资和配置，在满足日常流动性资金需求的前提下获取中长期的稳健收益。

(责编：牛镛、袁勃)

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