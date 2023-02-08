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湖北孝感，云梦县盐化工产业园内的企业技术人员正在忙碌。

胡学军摄（人民视觉）

江西樟树，奥德川自动化科技有限公司员工在车间赶制部件。

周 亮摄（影像中国）

江苏连云港，一风力设备制造企业车间里，工人在赶制风电塔架。

王健民摄（新华社发）

吉林长春，一汽解放汽车智能工厂里，整车装配作业正在进行。

新华社记者 许 畅摄

核心阅读

习近平总书记强调，为各类经营主体投资创业营造良好环境，激发各类经营主体活力。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。当前，从机器飞速运转的生产车间，到紧张忙碌的研发中心，再到热火朝天的销售洽谈现场，各类经营主体正铆足干劲、开足马力，全力促发展、实干开新局！

新年伊始，山东鲁建钢结构有限责任公司新型钢结构产品抢先上线，迅速与上海静安区签订1000万元销售安装合同。

“订单排到了下半年！”重庆迪马工业有限责任公司，多条生产线开足马力，“各项税费优惠上千万元，产品研发取得新进展，开年就签下了几千万元订单。”财务总监胡昌军表示。

研发不停步，生产干劲足，开拓大市场……各类经营主体信心持续增强，努力为实现经济运行整体好转作出贡献。

创新型企业大展身手

镀膜、光刻、刻蚀、精密调阻、封装、测试……2月2日晚，重庆北碚区，斯太宝科技有限公司生产车间里，仍是灯火通明。繁忙的生产线上，技术工人们身穿防尘服，熟练有序地进行着各项工作，一粒米大小的芯片，需经过近100道工序才能完成。

近年来，随着新能源汽车产业的不断发展，在动力电池、储能电池温度管理领域，相关部件产品需求迅速增长。瞅准市场机遇，斯太宝加大技术攻关，经过科研团队近五年努力，在产业化必需的非标自动化设备开发中取得了突破。

“我们的产品体积小、精度高、响应时间快，可广泛应用于仪器仪表、航空航天、汽车、医疗、家电等多个领域，目前已获得不少用户认可，并具备工业化量产的条件。”公司技术负责人胡轶说。

“春节刚过，公司就接到了超5000万元的订单，全年订单都有保障了。”公司副总经理王志刚介绍。

好消息接踵而至。北碚区科技局有关负责人走访得知，因加大研发投入，斯太宝急需资金。通过市区两级科技局共同出资成立的“嘉陵创客科技创业种子投资基金”，企业获得投资40万元，发展劲头更足，建成薄膜铂热敏感芯片商业化中试生产线。如今，薄膜铂热敏感芯片国产化扩产项目成功入驻西部（重庆）科学城北碚园区，还获市场投资近亿元，首期投资3000万元，建起工业化规模化生产线。

“北碚区还在厂房用地、租金减免、装修补贴、人才引育等方面予以保障，让我们能更专注地进行生产和技术研发。”王志刚说，“未来3至5年，我们将把生产线扩充到3至5条。”

创新是企业发展的动力。在江苏无锡卡尔曼导航技术有限公司的智能农机驾驶系统云平台上，显示着多地农机设备位置、动力、运行的实时参数。

公司项目专员俞卫告诉记者，这是一项用于农机的无人驾驶平台，通过集成高精度导航、人工智能算法和机器视觉成套技术，利用物联网传感、地理信息系统、无线通信，将自动驾驶系统和北斗农机远程终端装备用于普通农用机械上，实现智能化应用。平台可获取农机工作状态数据，包括作业信息管理、仪器配置、状态监测等。“通过大数据挖掘提供远程服务，预判维修保养情况，为春耕做好保障。”俞卫说。

创新研发并非一蹴而就。“云平台研发周期长、投入大，多亏通过质押自主研发的9项发明专利，我们成功获得了900万元贷款，从而扩大研发团队，引入10余名高精度算法工程师等研发力量，项目周期缩短了3至5个月。”公司负责人吴飞说，“云平台提前面世，我们更有底气抢占先机、赢得主动。”

除了知识产权证券化项目，无锡滨湖区还创新设立“滨科贷”金融产品，破解初创期科技型企业融资难、融资慢、融资贵问题，为更多中小企业走好创新路扶上马、送一程。

制造业企业补链强链

走进位于湖南长沙的中联重科智慧产业城挖掘机械智造园区，工业机器人忙碌作业，无人搬运车穿梭往来，备料车间13条生产线马力全开，为整个园区的生产作业准备材料——厚度从3毫米到80毫米不等的钢板，被源源不断地送至加工工位。被赋予用于全生命周期管理的激光二维码后，切割成型的钢板会经过自动折弯机完成自动折弯、自动检测和自动校准，再被机器人分拣到不同的托盘里，通过无人搬运车配送到焊接工作站，进入后续生产环节。

“行情好，信心足，全员上下正加班加点忙生产。”中联重科土方机械公司总经理袁野告诉记者，为了满足一季度持续增长的海内外市场需求，企业生产到腊月二十九才停工，正月初四即陆续复工，“不到3天，到岗率就达95%。”

机会总是留给有准备的人。“从去年四季度开始，我们就对市场前景做了分析，组织开展上下游供应商会议，为开年的生产做足准备。”袁野说，仅是零部件备货一项，就制定了三级保供方案——供应商企业所在地备货、产业城周边仓储基地备货、企业生产厂区仓储备货，甚至车间与车间之间的空地，还暂存了准备随时动用的新零件。

中大型挖掘机装配车间里，车间主任苏强正密切关注着两条生产线。122个工位上，150余名工人和智能制造工程师各司其职，完成生产线上最后的装配环节。“单条生产线每20分钟就能下线一台中大型挖掘机，随着生产线调试的推进，单台产品下线时间会进一步缩短至12分钟，全厂可实现每6分钟下线一台挖掘机。”苏强说。

龙头企业“领跑”，链上企业“跟跑”。在中联重科土方机械公司带动下，其200余家零部件供应商也迅速爬坡扩产。1月刚过，绝大部分企业就已进入满负荷生产阶段，每天数十辆卡车进入园区，来自各配套厂商的关键重大物资第一时间抵达产线前端，确保生产计划如期完成。

产品生产提速，新产品新工艺加速落地。开年以来，为推进新项目实施，中联重科与上下游企业的产业协同持续加深，部分配套厂商甚至直接进驻企业，开展联合开发调试，以满足市场多样化需求。

“目前，工程机械领域更新换代的需求陆续释放。刚进入2月，来企业参观的客商就达30多批次。”中联重科副总裁王永祥连连说，“都有些忙不过来了。”

山东乐陵市循环经济示范园也传来好消息——总投资100亿元的齐鲁制药乐陵医药产业园二期项目正在试生产，投资2.2亿元的山东安舜制药高端药物研发生产项目已经封顶。

“受益于各类政策支持，我们的一期项目建设用了15个月，二期项目用了10个月，去年新上的项目只用了6个月，项目提速让我们发展信心更足。”安舜制药相关负责人范长莹说。

随着大数据、互联网的深度应用，链上企业插上科技翅膀，能飞得更远更高。在广东深圳，两万家电子元器件贸易商借助企业微信推出的“上下游”功能实现产业互联，把供应商、经销商添加到通讯录中，让寻找上下游联系人像寻找同事一样简单；通过侧边栏、共享应用等辅助工具，让元器件交易更便捷，提升交易效率，也为贸易商提供了稳定的商机和供应链，构建起深圳电子元器件贸易商生态圈。

外贸企业“跨海赶集”

提速再提速！1月以来，中国东风汽车工业进出口有限公司已向智利、沙特、越南等30多个国家出口汽车5000多辆，较去年同期增长69%。“开年后申请了两笔共计5200多万元的出口退税款，当天就审批通过了。出口退税提速，让公司发展更能快马加鞭。”公司总经理助理朱云告诉记者。

眼下，不少外贸企业忙着“跨海赶集”，为新的一年开拓市场，争取更大发展空间。

“这次远赴9个国家和地区，参加多场国外展会，收获了20万吨出口订单。”新年新收获，南京钢铁集团国际经济贸易公司副总经理李新亮的“出海之旅”满载而归。

“我们要创造条件，让外贸企业‘无忧出海’。”江苏南京市商务局负责人介绍，去年下半年以来，南京推出支持企业开拓国际市场的系列措施，商务部门会同财政、公安出入境等部门打造“南京国际商务班机”出海新通道，为出境商务团组提供机票费用补贴、办证绿色通道等一站式服务保障。

“‘出海自由行’模式打破了统一时间、航线、人数和目的地等限制，让我们能根据国外展会时间、客户档期和自身需求灵活安排时间和行程。除了机票费用补贴，政府部门还提供办证绿色通道，为企业出境人员提供便捷高效的商务旅行卡办理服务，享受出入境专用通道和通关保障，让我们深受帮助，增强了发展信心。”李新亮说。

市场端满怀信心“走出去”，生产端持续发力做好保障。在南钢热处理生产线上，中厚板订单正马不停蹄地完成中。

“此次海外包机签订的热处理订单有10万吨以上，以高附加值的镍系钢、高强板耐磨钢、抗酸容器板为主，生产计划排得满满当当。”南钢战略运营部部长陈兴华说，政策支持是企业发展的强大后盾，南京接连出台“助企纾困20条”“强信心添动力促发展若干举措”，采取一系列优化营商环境、强化供销统筹、抢抓内外市场的产业扶持政策，为持续发展增添后劲。

对外贸易一头连着国内、一头连着国际，是畅通国内国际双循环的关键枢纽。“各地各部门适时推出各类支持政策，不断优化跨境贸易便利化水平和外贸营商环境，为企业开拓海外市场注入了新的活力。”招联金融首席研究员董希淼认为，我国企业开拓国际市场的需求日益迫切，护航企业走出去对企业发展具有重要意义，要多措并举助力企业拓市场、拿订单。各部门各机构要增强服务主动性，加快产品服务创新，畅通金融血脉，满足不同类型外贸企业的发展需求。

春天，希望的季节。神州大地、大江南北，处处皆是忙碌的身影和加速的节奏，各类经营主体摩拳擦掌、全力奋战，吹响了开局起步的“冲锋号”。

本期统筹：祁嘉润

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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