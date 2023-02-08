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2022年我国原油产量2.04亿吨（新数据 新看点）

今年将继续推动油气增产增供

2023年02月08日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月7日电  （记者丁怡婷）记者近日从国家能源局获悉：2022年，我国围绕老油田硬稳产、新油田快突破、海域快上产，大力提升勘探开发力度，原油产量达2.04亿吨；通过加大新气田勘探开发力度、坐稳常规天然气主体地位、推动非常规气快速上产，天然气产量约2200亿立方米，年增产量连续6年超百亿立方米。加快推进一批保供应、调结构、稳增长的重大工程，预计全年重点能源项目完成投资2万亿元左右。

　　2022年，油气生产企业持续加强勘探开发和增储上产，提升油气自给能力。大庆油田连续8年实现3000万吨稳产，胜利油田连续6年稳产2340万吨以上。苏里格气田突出技术创新、强化效益建产，产量突破300亿立方米。海上推进老气田调整挖潜、低效井措施治理和新气田快速建产，天然气产量首次突破200亿立方米。

　　据介绍，今年将继续推动油气增产增供。保持重点盆地及海域稳产上产，加快非常规油气快速上产，推进西气东输三线中段等重大管道工程和油气储备能力建设。能源领域还将谋划一批补短板、强基础、利长远工程项目。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月08日 01 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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