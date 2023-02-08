本报记者 蒋雪婕 贺 勇 邵玉姿

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。开局关乎全局，起步决定全程。

1月31日，习近平总书记在主持中共中央政治局第二次集体学习时强调，加快构建新发展格局，是立足实现第二个百年奋斗目标、统筹发展和安全作出的战略决策，是把握未来发展主动权的战略部署。

癸卯兔年，奋跃而上。从北国边陲到南海之滨，从东部沿海到西部内陆，东西南北中，今天的中国，处处充满生机活力。

坚定实施扩大内需战略

坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择。

促消费、抓投资、稳外贸……围绕构建新发展格局，增强国内大循环内生动力和可靠性，各地举措实、力度大、信心足。

着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。

新的一年，北京提出，深化商圈改造，建设80个“一刻钟便民生活圈”，让消费热起来、经济活起来。

河北提出，实施消费提质升级工程，实施城乡商业体系建设工程，充分挖掘农村消费潜力。

碧海蓝天，离岛免税，是海南的“金名片”。今年，“金名片”要擦得更亮，海南力争旅游人数、旅游收入分别增长20%和25%，离岛免税购物销售额突破800亿元。

着力扩大国内需求，还要发挥投资的关键作用。

2月6日，江西省市县三级重大项目协同联动开工。压茬推进排工期，确保开好局，省内处处皆是火热的建设场景。

强化重大项目支撑、确保固定资产投资增长……各地提出发展目标，从融资、用地等各方面予以保障，倒排工期、压茬推进，加快形成实物工作量。

抓好大项目。内蒙古今年将完成投资6300亿元，重点在现代能源、先进制造业、现代农牧业、现代服务业和区域中心城市、基础设施骨架、公共服务短板领域抓一些大项目、好项目。

全力促落实。辽宁提出，加强重大项目省级统筹，完善考核奖惩等机制，强化项目资金要素保障，推动项目建设取得新突破。

开局之年，构建新发展格局蹄疾步稳，高质量发展步履铿锵。

用好改革这个关键一招

1月31日，习近平总书记在主持中共中央政治局第二次集体学习时强调，要坚持问题导向和系统观念，着力破除制约加快构建新发展格局的主要矛盾和问题，全面深化改革，推进实践创新、制度创新，不断扬优势、补短板、强弱项。

落实中央精神，各地积极作为、真抓实干，用好改革这个关键一招。

优化营商环境——

上海连续第六年出台行动方案，195项任务举措紧扣持续优化营商环境。此前，上海就提出，实施新一轮营商环境高水平对标改革，全力打造政务服务升级版，探索极简审批。

浙江将强力推进创新深化、改革攻坚、开放提升。提出实现营商环境优化提升“一号改革工程”大突破。

瞄准制约加快构建新发展格局的主要矛盾和问题，条条“硬”招持续优化“软”环境。

深化要素市场化改革——

天津提出，深化要素市场化配置改革，强化法治环境、信用环境和公平竞争环境建设。

海南将先行先试国际高标准经贸规则，探索土地、低碳、服务业开放等领域改革创新，推动规则、规制、管理、标准等研究和国际合作实现破题。

改革不停顿、开放不止步，国内外大循环的动力和活力进一步增强。

在更高起点上推进改革开放

习近平总书记强调，推进高水平对外开放，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，增强在国际大循环中的话语权。

扩准入、优服务，“走出去”“请进来”，新的一年，各地以改革促开放，稳外资稳外贸，力争在更高起点上推进改革开放。

扩大市场准入——

河南提出，落实与外资准入负面清单相适应的准入机制，保障外资企业依法平等参与政府采购、招投标、标准制定。

广东将落实“制造业投资10条”“稳外资12条”和新版外资准入负面清单，以改革创新推动深圳中国特色社会主义先行示范区建设，推动出台第二批授权事项清单，落实放宽市场准入24条特别措施。

云南力争今年自贸试验区新设企业数、进出口总额、吸引外资均增长30%以上。

吸引外资，更要留住外资——

福建将深入落实外资企业国民待遇，保障外资企业依法平等参与政府采购、招投标、标准制定，为外商提供最大程度的便利。

陕西将建立联系跨国公司直通车制度，鼓励现有外资企业增资扩产，招引更多先进制造业、研发中心、区域总部企业落户。

发挥出口对经济的支撑作用——

组团出海、亮相展会、拜访客户、洽谈合作……新一年，一系列稳外贸举措接连落地，大大增加了外贸企业拓市场、接订单的信心。

珠江两岸春潮涌动。广东今年力争新打造一批千亿元级、万亿元级出口产业集群，支持汕头、湛江建设大型出口加工产业区。

八桂大地春风浩荡。为推动外贸扩规模优结构，广西将深入实施“千企开拓”外贸强基础工程和加工贸易“快进优选”计划。

长江岸绿，百舸争先。重庆将着力巩固计算机、手机等产品出口优势，扩大新能源汽车、智能家居、智慧医疗等产品出口，推进内外贸一体化试点。

向改革要动力，向创新要活力，更高效率的内外市场联通正在实现，开放的春风为高质量发展注入新能量。

大道至简，实干为要。推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 10 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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