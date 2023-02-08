本报记者 李心萍 邱超奕

“鲲龙”AG600M（1007架）大型水陆两栖飞机在厂房。

谭宇强摄（人民视觉）

深水导管架平台“海基一号”。

新华社记者 梁 旭摄

战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，既代表科技创新的方向，也代表产业发展的方向。党的二十大报告提出：“推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。”中央经济工作会议提出：“抓住全球产业结构和布局调整过程中孕育的新机遇，勇于开辟新领域、制胜新赛道。”

近年来我国战略性新兴产业发展取得了哪些进步，下一步还将从哪些方面发力？今天起，本版推出“构建新引擎 制胜新赛道”系列报道，走近一线，了解现状，展望前景。

——编 者

“开工！”1月30日，陕西西安，航空工业西飞机翼装配厂生产现场，60多名职工紧张忙碌，长约17米的C919大飞机机翼正在组装。

“大伙儿干劲十足，我们全面掌握了大飞机机翼数字化制造技术，实现了从跟跑向领跑的转变。”航空工业西飞机翼装配厂厂长王超说。

“成功！”1月10日，广西玉林，柳钢中金不锈钢有限公司内，由中国重型机械研究院研制的二十辊不锈钢冷轧机组，成功完成冷联动试车。

“这是国产‘手撕钢’装备的又一次落地应用。”国机重装中国重型院板带轧制装备研究所负责人刘云飞说，预计今年内设备将正式投产。

装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分。高端装备产业，是指具备技术含量高、附加值高、数字化程度高等特点的装备产业，包括民用航空航天装备、高端能源装备、智能制造装备等。近年来，我国在高端装备领域有何新进展？今后如何发展？记者进行了采访。

大国重器接连问世

规模质量稳步提升，关键领域不断突破

日前，国家统计局发布数据：2022年，装备制造业利润比上年增长1.7%，占规上工业的比重为34.3%，比上年提高2个百分点。其中，铁路船舶航空航天运输设备行业利润比上年增长44.5%；电气机械行业利润增长31.2%，是拉动工业利润增长最多的制造业行业。

亚洲第一深水导管架平台“海基一号”正式投用，国内首台完全自主知识产权的F级50兆瓦重型燃气轮机成功发运，世界首台桩梁一体造桥机“共工号”、全球单机容量最大16兆瓦海上风电机组顺利下线……2022年，高端装备产业在不少关键领域实现突破，规模持续扩大，质量能级不断提升。

——攻坚克难，大型客机技术支撑不断加强。

2022年，C919大型客机成功交付，“鲲龙”AG600M灭火机惊艳亮相，我国在航空运输设备领域奋勇攀登。

大型客机的研制，代表了一个国家在大型装备制造领域的综合能力。比如，一般大型客机都拥有一对纤长优美的机翼，是机上最复杂的机体结构件，考验着民机结构件柔性制造的能力。“我们承担了C919大型客机翼盒、襟翼、副翼、缝翼、中机身等5个工作包的装配工作，占C919机体结构的50%以上。”王超说，为了给国产大飞机插上“中国翼”，航空工业西飞先后突破200多项技术难题。

——追求绿色，高端能源装备更加自主可控。

作为核电汽轮机组的“心脏”，转子在工作时高速旋转，要承受巨大的离心力、扭转力。如何确保转子高强高韧，是个难题。“我们从2012年就开始相关研究，不断试验原材料化学成分，探索加工工艺。”国机重装二重装备副总工程师沈国劬说。

2022年11月，国内首件Ni3型核电汽轮机自主化低压焊接转子锻件通过行业鉴定。“这标志着我们成功实现了‘华龙一号’核电汽轮机组‘心脏’——全系列材料焊接转子锻件的国产化制造。”沈国劬说，这对实现我国三代核电技术装备自主可控和国产化，带动核电技术“走出去”具有重要意义。

——发力智能制造，成套装备屡添重器。

“手撕钢”，薄如蝉翼，却耐腐蚀、耐潮、耐光、耐热。“生产手撕钢，难度不在薄，关键要又薄又宽。机组所有的零部件，无论软硬件，都需要我们自主研发。”刘云飞说。

2022年，国机重装中国重型院研制的成套冷轧机组，成功轧制出厚度为0.03毫米、宽度为720毫米的手撕钢，在国内首次实现超宽幅极薄不锈钢带的稳定轧制。

向中高端迈进

提升自主创新能力，持续突破技术瓶颈

“每一项重大民机航空装备的研制，都需要攻克数以百计、千计的关键技术，形成一大批创新成果，并向外辐射和溢出，牵引相关制造业形成革命性突破。”航空工业集团有关负责人说。

“机床的能力，决定了加工的精度，也决定了成套装备的成败。只有提升机床的性能，才可能实现航空发动机涡轮盘、叶片，或船用重型曲轴等关键、核心零部件的自主可控。”中国机械工业联合会执行副会长罗俊杰表示。

采访中，不少企业和专家表示，高端装备往往处于产业链供应链的关键环节，具有很强的产业辐射、促进作用。整体看，我国装备制造业处在向中高端迈进的关键时期，仍须加大投入、奋力攻坚，特别是要在提升创新能力、夯实产业基础、改善发展环境等方面发力。

提升基础元器件、基础材料供给水平。“以核电汽轮机的转子为例，想实现突破，第一步要先攻克‘材料关’。只有化学成分配比确定，才能开展下一步的生产。”沈国劬说。

“近年来，全社会对产业基础的重视程度、支持力度持续加大，我国产业基础能力加速突破势头正在形成。”罗俊杰认为，今后还要在基础元器件和基础材料的研发生产上下足功夫，以进一步提升高端装备的产品性能、稳定性、可靠性。

增强软件能力。随着新一代信息技术的发展，几乎所有高端装备都是软硬件结合的产物。近年来，我国企业先后攻克全数字化高速高精运动控制、多轴联动等核心技术，一批五轴龙门镗铣加工中心在重点领域实现工程化应用。“我国传统制造企业在软件方面的能力仍有待提升，未来还需要在操作系统、工业软件等方面迎头赶上。”罗俊杰说。

创新布局亟待优化。“我国工业制造在学科基础、技术基础、产业基础等方面仍缺乏有效互动，设计、制造、测试、保障等环节发展不均衡，工具支持、人才支撑仍不够完善。接下来，需要更好衔接创新链与产业链，打造创新体系，切实提升研发能力。”罗俊杰说。

坚持创新研发

各方协同发力，推动高端装备做优做强做大

2月1日下午，西安阎良机场，大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600M（1003架）机顺利完成农历兔年首次试飞。

“AG600M是完全由我国自主研制、主要系统国产化率达到100%的大型水陆两栖飞机，彰显了我国核心关键技术自主研发的实力。”AG600总设计师黄领才说，今年公司将推动AG600M完成表明符合性试飞，使其通过整机和各个子系统的一系列试验，真正具备执行灭火任务能力。

国机重装今年将全面推进630摄氏度超超临界机组汽轮机转子锻件的研制工作。“该锻件所需的耐热钢，从材料设计到冶炼、锻造、热处理都充满挑战。”沈国劬表示，目前，这种锻件在全球范围内还没有成功的工程化量产案例，“我们要努力争当第一人。”

采访中，不少企业和专家表示，推动高端装备做优做强做大，既要企业持之以恒地加强创新，也离不开相关方面的大力支持。

推动共性技术突破。“目前，高端装备遇到的‘卡脖子’难题，靠一家企业往往难以突破，需要相关方面牵头，共同攻关。”罗俊杰建议，政府部门聚焦共性技术，牵头组建联合体，共同开展核心重大技术及关键零部件研究，为行业发展夯实基础。

加强财税金融支持。“高端装备的研发耗时长、成本高，建议充分发挥产业基金杠杆作用，引导各类社会资金聚焦企业创新活动。”罗俊杰说，例如鼓励商业银行围绕重点方向加大信贷投放力度，设计专属金融服务产品；鼓励企业探索供应链金融、设备融资租赁等产融结合新模式等。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 18 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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