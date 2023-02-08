本报记者 宋豪新 王 珂

近日，江西省赣州市章贡区江南宋城历史文化街区内游人如织。

胡江涛摄（影像中国）

1月31日，习近平总书记在主持中共中央政治局第二次集体学习时强调，建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。

新春伊始，各地区各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费，激发消费市场更加强大的发展动能，推动消费回暖跑出加速度。

出实招，建立和完善扩大居民消费的长效机制

“中午11点半，用餐的顾客就开始排队，五湖四海的口音都有，其中不少是来自外地的游客。”北京市东城区簋街一家餐馆的负责人说，兔年新春，家庭聚餐、好友聚会等带动餐饮消费回暖，餐厅烟火气满满。

周末，银泰百货北京大红门店里顾客熙熙攘攘，“华灯初上新春花灯会”艺术展吸引了不少消费者前来拍照打卡。商场4层300平方米的灯光装置，正中心的一只瑞兔引人注目。“穿汉服、看花灯，体验真不错。”消费者李鑫说。

商务部相关负责人介绍，今年我国消费市场实现了“开门红”。据商务部监测，春节期间全国重点零售和餐饮企业销售额与去年春节相比增长6.8%。

消费活动丰富多彩。北京开展冰雪节，上海打造“海派年味”迎新主题活动。黑龙江、浙江、四川等地发放消费券，促进节庆消费。全国示范步行街客流量有序恢复，同比增长62.2%。

旅游市场明显升温。经文化和旅游部数据中心测算，春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%；实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%。同程旅行国内机票预订量较2019年同期增长129%。途家民宿预订量达去年同期的6倍。高德地图用户导航前往景区的总次数较去年同期上升62%。春节过后，消费者旅游热情不减。

各类商品销售旺盛。品质生鲜、有机食品、生肖饰品等销售火热，应季服饰、美妆个护、汽车家电等销售增长。商务部还组织开展了全国网上年货节，发挥积极带动作用，实物商品网上零售额同比增长14.5%。

“消费市场持续回暖，消费需求集中释放，生动说明我国消费市场韧性强、潜力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变。”中国社会科学评价研究院院长荆林波说，要有针对性地破解扩大消费面临的一些制约，建立和完善扩大居民消费的长效机制。比如在需求侧，要注重解决老百姓收入增长放缓、预期下降而不敢消费、不便消费的难题；在供给侧，要进一步提高市场主体的创新能力，更好满足人们个性化、多样化的消费需求。

商务部相关负责人表示，将认真贯彻落实中央部署，和相关部门一道积极采取措施，努力恢复和扩大消费，不断增强消费对经济发展的基础性作用。

优结构，用高质量供给激发更强消费意愿

夜幕降临、华灯初上，傍晚的四川成都交子大道喷泉广场热闹非凡。近来，超过30家购物中心、百货超市、家居家电、户外生活类专业卖场等商贸企业开展了形式多样的主题活动，吸引市民前来消费。

“消费者的需求更高了，想要获得顾客青睐，必须在创新供给方面下功夫。”参与促销活动的合景·悠方（成都）购物中心相关负责人说，消费者现在逛街购物，不仅要买得到，还要玩得好、体验好。为此，该购物中心策划了特色活动，吸引年轻人前来探展打卡；还持续推出针对化妆品、服装等不同产品的促销服务等活动，不断提升消费者的购物体验。

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，居民消费呈现多样化、多层次、多方面的特点。增加高质量产品和服务供给，不断提升国内供给质量水平，才能推动供需在更高水平上实现良性循环，让消费市场的潜力更加充分地释放出来。

健康消费更受关注。当前，健康、时尚等成为影响消费者决策的重要因素。从春节消费市场来看，京东数据显示，一些主打健康概念的菜品热销。唯品会数据显示，春节期间，健康相关商品的关注度迅速走高，养生保健用品销量同比增长223%，益生菌销量相比去年春节假期增长40%。

绿色消费深入人心。绿色消费正成为越来越多消费者的自觉选择。苏宁易购发布数据显示，绿色智能家电普遍受欢迎，春节期间全国门店大容量智能冰箱销售量同比增长115%，75英寸以上大屏电视销售量环比增长216%，扫地机器人、洗地机、洗碗机等智能清洁家电销售量同比增长119%。

文旅消费不断升级。人们外出旅游，走得更远、玩得更有品位。飞猪旅行假期境内长途游订单量同比增长数倍，马蜂窝旅行“长途游”预订量同比增长超285%，去哪儿旅行平台数据显示旅客出行平均半径同比增长超五成。美团发布的数据显示，文旅消费新场景加速涌现，提灯夜游、雪橇冰车、非遗表演等消费新模式走俏。

成都市商务局相关负责人表示，消费涉及百姓生活方方面面，优化供给要注重点面结合、以点带面。要创造新的消费场景，挖掘不同领域的消费潜力，全方位提升供给水平，更好满足居民消费需求，带动消费市场进一步复苏和繁荣。

政策推动，持续增强居民消费能力

专家表示，恢复和扩大消费，政策可以发挥更大作用。要多渠道增加城乡居民收入，特别是提高消费倾向高、但受疫情影响大的中低收入居民的消费能力。落实落细就业优先政策，支持发展吸纳就业能力强的产业和企业，及时有效缓解结构性物价上涨给人们带来的影响。

“腰包鼓了，消费才有动力。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬说。2020年至2022年，全国居民人均可支配收入年均实际增速，与经济增长基本同步。要促进经济更好恢复发展，有针对性地增加居民各类收入。

目前，我国城乡居民可支配收入主要由工资性收入、转移性收入、经营性收入和财产性收入四部分构成，其中，工资性收入占比超过50%。中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所研究员黄征学认为，增加收入首先要稳定和扩大就业，保障劳动者合法收入。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，增强消费能力，要用好消费信贷金融工具。居民消费支出中，房屋、汽车、电子产品占比较大，这部分的支出很大程度上依赖贷款。增加消费贷款的发放力度，有利于激发潜在消费需求。

商务部研究院流通与消费研究所所长董超认为，从春节假期消费的数据来看，增长态势较好，为全年恢复和扩大消费开了一个好头。预计全年传统消费会回稳向好，一些新型消费和中高端消费的潜力会加速释放。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 19 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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