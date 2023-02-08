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促进养老服务消费（市场漫步）

杨彦帆
2023年02月08日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　促进养老服务消费，事关亿万老年人及其家庭幸福生活，对拉动内需、扩大就业、促进经济发展具有重要作用

　　

　　从专业养老机构服务到提供居家社区照料，从开发老年产品用品到培育养老产业集群……近年来，养老服务消费市场呈现快速增长态势。据《中国老龄产业发展报告》预测，2050年我国60岁以上老年人口的消费市场规模将增长到106万亿元。随着就医陪诊、上门助浴等新业态不断涌现，养老服务市场将迎来新机遇。

　　但也要看到，我国养老服务仍存在有效供给不足、消费环境有待改善等问题。让养老服务消费从“潜力股”真正成为“绩优股”，还需要下大力气。

　　中央经济工作会议强调，“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。”促进养老服务消费，事关亿万老年人及其家庭幸福生活，对拉动内需、扩大就业、促进经济发展具有重要作用。

　　完善供给体系，满足老年人多层次、多样化需求。养老服务供给要着眼于满足老年人对美好生活的向往，进一步健全基本养老服务体系，构建居家养老、社区养老、机构养老、医养结合等多元化养老服务模式。发展老年人急需的助餐、助浴、助急、助医、助行、助洁等服务，繁荣老年用品市场。鼓励支持企业研发生产居家养老监护等智能养老设备，创新优质老年用品供给，让老年人获取养老服务更加便捷可及、更加贴心暖心，增强老年群体消费活力。

　　拓展消费场景，培育养老服务消费新业态新模式。如今，老年人对养老服务消费不止于吃饱穿暖和照料护理，而有着更多、更高的需求。这要求行业不断创新服务模式，为老年人提供“订单式”“点菜式”就近便捷养老服务。应用智慧技术，推出一批技术可靠、经济适用的智慧应用场景，推动智慧养老和智慧健康消费。同时，支持养老服务与文化、旅游、体育、家政、教育等行业融合发展，创新和丰富养老服务产业新模式与新业态，拓展旅居养老、文化养老、健康养老等新型消费领域。

　　完善消费环境，消除老年人消费的后顾之忧。中消协发布的相关研究报告显示，就手机应用软件（APP）来说，字体小、广告多、弹窗不易关闭等现象仍然困扰着老年消费者，迫切需要开发完善老年人专用手机软件。目前，一些产品加快适老化改造，比如开发适合老年人使用的语音讲解、语音导航导览，为老年人使用智慧旅游应用提供便利，释放了潜在消费需求，这些经验值得总结推广。此外，应进一步加强养老服务消费市场监管，规范市场行为，开展养老服务质量监测，畅通反馈渠道。

　　“最美不过夕阳红”，激发养老服务消费潜力，让老年人愿意消费、便捷消费、安心消费，希望随着各项举措落地生根，老年人的生活更舒心，日子更幸福。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月08日 19 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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