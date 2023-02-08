本报记者 齐志明

除草、压枝、采摘、捆扎、预冷、装车……在山东省菏泽市郓城县侯咽集镇于楼村玫瑰种植基地，村民们正忙个不停。这个由返乡创业人员创立的玫瑰温室大棚项目占地145亩，与北京莱太花卉市场、青岛南山花卉市场等市场长期合作，年产出鲜花160万余枝，产值100多万元。

“在县供销社等各方力量帮助下，我们的鲜花产品产销两旺。”大棚基地负责人于孔亭介绍，基地建有200平方米风冷低温储藏库，通过品质分类，将鲜切花进行分拣，根据客户需求形成订单，通过低温冷藏车进行发货。目前已初步形成集生产、分拨、仓储、配送等于一体的完整冷链物流体系，有力提高了产品市场竞争力。

着力扩大国内需求，乡村市场是重要领域。近年来，各地区各部门推动乡村市场体系加快完善，深挖县乡市场潜力，农产品流通服务水平明显提升。2022年，全国农产品网络零售额5313.8亿元，同比增长9.2%，增速较2021年提升6.4个百分点。

加快完善以县级物流节点为核心、乡镇服务站点为骨架、村级末端网点为延伸的县乡村三级物流节点设施体系，完善农村电商配套服务。2022年，全国供销合作总社实施《“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》，分片区召开区域协调会，全系统新增冷库库容244万吨，累计建成790万吨。重庆市供销社大力拓展“村村旺”电商平台服务功能，依托基层社收购农产品，由社有企业统一包装销售，全年帮助农民销售生鲜农产品584亿元。

县域流通服务网络建设提升行动深入实施。以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系加快建立完善，不断满足县乡居民个性化、多元化、中高端消费需求。2021年，商务部、全国供销合作总社等17部门联合印发《关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》。2022年，全国供销合作总社制定年度工作要点，推进县域流通服务网络改造升级，指导有条件的地区健全完善县乡村三级流通服务网络；加快重点业务数字化转型，搭建日用品采购、农产品销售、农资销售3个平台。去年，全系统实现农产品销售额2.8万亿元、消费品零售额2.6万亿元，同比分别增长2.2%和11.4%。

“扩内需，最大潜力在农村。”全国供销合作总社有关负责人表示，全系统将聚焦更好服务农村流通，把握流通变革趋势，顺应流通发展规律，不断提升流通服务水平，推动乡村市场体系迈向高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 19 版）

(责编：牛镛、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经