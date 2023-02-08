人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《质量强国建设纲要》对消费品质量提升作出部署

记者赵文君
2023年02月08日08:59 | 来源：新华社
小字号

我国将实施消费品质量提升行动，促进定制、体验、智能、时尚等新型消费提质扩容，满足多样化、多层级消费需求。近日中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》明确了六方面主要目标和八大重点任务，其中对消费品质量提升作出一系列部署。

在加快产品质量提档升级方面，纲要提出了优化消费品供给品类的诸多举措，包括实施消费品质量提升行动，加快升级消费品质量标准，提高研发设计与生产质量，推动消费品质量从生产端符合型向消费端适配型转变，加快传统消费品迭代创新，加强产品前瞻性功能研发，扩大优质新型消费品供给，推行高端品质认证，以创新供给引领消费需求。

在突破制约产业发展的质量瓶颈方面，纲要提出，稳步提高一二三产业质量效益，稳步提升农业标准化生产普及率，服务业供给有效满足产业转型升级和居民消费升级需要，建成一批具有引领力的质量卓越产业集群。实现农产品质量安全例行监测合格率和食品抽检合格率均达到98%以上，制造业产品质量合格率达到94%，不断提高工程质量抽查符合率、消费品质量合格率，有效支撑高品质生活需要。

纲要还对深入实施食品安全战略作出部署，包括调整优化食品产业布局，完善食品安全标准体系，推动食品生产企业建立实施危害分析和关键控制点体系，加强生产经营过程质量安全控制。加快构建全程覆盖、运行高效的农产品食品安全监管体系，提升农产品食品全链条质量安全水平等。

纲要提出目标，到2025年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：打造夜间消费场景 “千灯·秀”点亮千灯镇
　　2月5日晚，“千灯·秀”亮灯仪式在昆山市千灯古镇举行，精美的灯光秀吸引了众多市民和游客游览观赏。 据了解，千灯有着2500年的悠久历史，是顾炎武的故乡，也是昆曲的发源地，文化底蕴深厚、文旅资源丰富。…
正月十六全国发送旅客4340.9万人次 各地加强返岗返校运输保障
　　人民网北京2月7日电 （记者乔雪峰）2月6日（农历正月十六），春运已经进入第31天，当前正值春运返程高峰，营业性客运量和高速公路小客车流量高位运行，高速公路货车流量加速回升。 记者从交通运输部获悉，2月6日，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4340.9万人次，环比增长19.8%，比2019年同期下降48.1%，比2022年同期增长38.8%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部