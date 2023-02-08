记者赵文君

我国将实施消费品质量提升行动，促进定制、体验、智能、时尚等新型消费提质扩容，满足多样化、多层级消费需求。近日中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》明确了六方面主要目标和八大重点任务，其中对消费品质量提升作出一系列部署。

在加快产品质量提档升级方面，纲要提出了优化消费品供给品类的诸多举措，包括实施消费品质量提升行动，加快升级消费品质量标准，提高研发设计与生产质量，推动消费品质量从生产端符合型向消费端适配型转变，加快传统消费品迭代创新，加强产品前瞻性功能研发，扩大优质新型消费品供给，推行高端品质认证，以创新供给引领消费需求。

在突破制约产业发展的质量瓶颈方面，纲要提出，稳步提高一二三产业质量效益，稳步提升农业标准化生产普及率，服务业供给有效满足产业转型升级和居民消费升级需要，建成一批具有引领力的质量卓越产业集群。实现农产品质量安全例行监测合格率和食品抽检合格率均达到98%以上，制造业产品质量合格率达到94%，不断提高工程质量抽查符合率、消费品质量合格率，有效支撑高品质生活需要。

纲要还对深入实施食品安全战略作出部署，包括调整优化食品产业布局，完善食品安全标准体系，推动食品生产企业建立实施危害分析和关键控制点体系，加强生产经营过程质量安全控制。加快构建全程覆盖、运行高效的农产品食品安全监管体系，提升农产品食品全链条质量安全水平等。

纲要提出目标，到2025年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效。

(责编：申佳平、陈键)

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