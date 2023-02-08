记者 李金磊

2022年度个税汇算即将开始。3月1日起，符合退税条件的人，国家可以退你一笔钱。

2022年度汇算办理时间为2023年3月1日至6月30日。先来看看2022年度个税汇算有哪些变化。

生活负担较重的纳税人优先退税

《国家税务总局关于办理2022年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》日前公布，新增了对生活负担较重的纳税人优先退税的规定。

根据公告，对符合汇算退税条件且生活负担较重的纳税人，税务机关提供优先退税服务。

优先退税服务范围进一步扩大

国家税务总局在解读中表示，在2021年度汇算对“上有老下有小”和看病负担较重的纳税人优先退税的基础上，进一步扩大优先退税服务范围。

一是“下有小”的范围拓展至填报了3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的纳税人；二是将2022年度收入降幅较大的纳税人也纳入优先退税服务范围。

预约办税期限进一步延长

为向纳税人提供更好的服务，使税收公共服务更有效率、更有质量、更有秩序，2022年度汇算初期将继续实施预约办税。

有在3月1日-20日期间办税需求的纳税人，可以在2月16日(含)后通过个税APP及网站预约办理时间，并按照预约时间办理汇算。3月21日后，纳税人无需预约，可在汇算期内随时办理。

推出个人养老金税前扣除智能扫码填报服务

2022年个人养老金制度在部分城市先行实施，符合条件的个人可填报享受2022年度税前扣除。

纳税人使用个税APP扫描年度缴费凭证上的二维码即可生成年度扣除信息并自动填报，在办理汇算时享受个人养老金税前扣除。

哪些人需要办理个税汇算？

符合下列情形之一的，纳税人需办理汇算：(一)已预缴税额大于汇算应纳税额且申请退税的；(二)2022年取得的综合所得收入超过12万元且汇算需要补税金额超过400元的。

应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额

可享受哪些税前扣除？

下列在2022年发生的税前扣除，纳税人可在汇算期间填报或补充扣除：(一)纳税人及其配偶、未成年子女符合条件的大病医疗支出；(二)符合条件的3岁以下婴幼儿照护、子女教育、继续教育、住房贷款利息或住房租金、赡养老人等专项附加扣除，以及减除费用、专项扣除、依法确定的其他扣除；(三)符合条件的公益慈善事业捐赠；(四)符合条件的个人养老金扣除。

中新财经注意到，此次增加了3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除、个人养老金等可以在汇算中予以扣除的规定。

办理汇算需要注意什么？

纳税人可自主选择下列办理方式：(一)自行办理。(二)通过任职受雇单位(含按累计预扣法预扣预缴其劳务报酬所得个人所得税的单位)代为办理。(三)委托受托人(含涉税专业服务机构或其他单位及个人)办理，纳税人需与受托人签订授权书。

另外，为方便办理退税，2022年综合所得全年收入额不超过6万元且已预缴个人所得税的纳税人，可选择使用个税 APP及网站提供的简易申报功能，便捷办理汇算退税。

需要注意的是，汇算需补税的纳税人，汇算期结束后未足额补缴税款的，税务机关将依法加收滞纳金，并在其个人所得税 《纳税记录》中予以标注。

纳税人因申报信息填写错误造成汇算多退或少缴税款的，纳税人主动或经税务机关提醒后及时改正的，税务机关可以按照“首违不罚”原则免予处罚。

再次提醒，如果你需要在3月1日至3月20日办理汇算，可在2月16日后通过个税APP及网站预约上述时间段中的任意一天办理。

(责编：申佳平、陈键)

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