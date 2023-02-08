人民网记者 许维娜

近期，旅游业连续迎来好消息。

记者从文化和旅游部获悉，2月6日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务。即日起，旅行社及在线旅游企业可开展产品发布、宣传推广等准备工作。

6日凌晨，全国相关出境旅游团队从各地陆续出发。6日一早，在北京T3航站楼，前往新加坡首发团的游客整装待发，这也是出入境政策优化调整后从北京出发的首个新加坡旅游团。

中国社会科学院财经战略研究院教授魏翔表示，出境团队游恢复释放了我国经济复苏的积极信号。

春节过后大量国际航班复航，为出境游提供了进一步便利。与此同时，多个旅游平台的预订数据也反映了这一变化。来自携程发布的数据显示，春节过后一周，平台共上线近1200条出境团队及“机票+酒店”打包产品，其预订量环比春节假期一周增长超3倍。

记者注意到，在飞猪APP上，已有不少出境游业务的旅行社商家的经营状态活跃起来。据透露，该平台已上线近千条出境线路游商品，超1万件当地玩乐商品。从2月6日起，消费者陆续出发前往泰国、马尔代夫等热门目的地。

出境团队游恢复，同时也带动了人们办理护照的热情。以杭州市为例，记者日前从杭州市公安局出入境管理部门了解到，今年1月开始，前来办理出境业务的市民逐渐增多，全市护照办理量高位运行，超过2.3万人次，超去年全年。

中国旅游研究院院长戴斌预判，从全年来看，出境游市场将表现出持续回暖、加速复苏的走势。人们的出行需求也呈现出一些新的变化。

游客信心恢复还体现在海外长线游需求逐渐回暖。中国旅游研究院专项调查显示，受访者出游更重视的因素由高到低排序为“旅游产品的性价比”“旅游过程中卫生状况”“旅游产品的丰富度”等。

记者从知情人士处了解到，从出境跟团游产品报名情况来看，泰国相关路线凭借相对便宜的机票价格和热情淳朴的地方特色依旧稳居热度第一，另外马尔代夫、港澳、埃及、新西兰、印度尼西亚也备受游客青睐。

伴随着中国出境游市场逐步放开的积极信号，旅游业复苏也被按下“加速键”。与之对应的是，出境游业务重启的步伐应伴随着国家相关政策的更新而不断延伸。

分析人士认为，出境游要真正全面恢复，还需要管理部门、市场主体、从业人员和游客的共同发力。文旅部门正在加强对旅行社及在线旅游企业的监督检查，切实维护旅游市场秩序。

在此背景下，文旅部门也在加强对旅行社及在线旅游企业的监督检查，切实维护旅游市场秩序。上海市文化和旅游局已部署要求，旅游企业增强旅游突发事件防范和应急处理能力，加强对从业人员的安全教育和培训。旅游执法部门也将密切关注市场动态，加强对旅游市场的执法监管力度。

(责编：鲁婧、高雷)

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