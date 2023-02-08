原标题：年后换租意愿高涨 这份打工人租房避坑指南请收

“周末我们就开工了。寻找房源的租户电话不断，也有房东正在谈判新合同涨价。”资深房产中介张先生春节后便忙得飞起，他明显感受到今年北京的租房市场趋于火热。

伴随节后返乡大军回流以及新一年的跳槽热，租赁市场也迎来旺季。工商部门提醒，伴随着租房热，有关房产租赁相关的投诉也会高发。房东、租客应谨慎选择住房租赁企业，避免遭遇“黑中介” “不良中介”。

全国租房相关企业147万余家，与中介过招可要擦亮双眼

天眼查大数据显示，截至目前全国与“房屋租赁”相关的企业共有147万多家。相比于2021年，2022年的新增注册企业数量增加21.24%。其中，广东、山东、江苏、河南、上海的相关企业数量占据全国前五。通过天眼查还可看到，12.7%的房租租赁企业存在法律诉讼案件，4.35%存在经营异常，3.09%曾面临行政处罚。

北京房产律师戴金花表示，现时代租赁平台很多，租赁房屋也便利，有的直接在网上就可以下单，然后拎包入住。但是现实生活中，便利的同时也存在诸多隐患。如平台上的照片与实际情况不符，宣传的交通便利情况与真实情况不相符等。因此租客在租房时，一定要注意实地考察房屋情况是否与宣传一致。

实际上，从发布房源到入住，黑中介的骗术手段花样百出。一般来说，黑中介可以分为两种：一种是压根就没有合法的房屋中介经营手续的，另一种则是有合法资质却违规经营的。很多黑中介两头吃，坑完房东坑房客。

“宁漂一族”木木诉苦，她在2022年10月来到南京，正当成功拿到offer准备大展身手时，没想到租房给了她重重一击。与一家房产中介签订租房协议过去仅2周，房东就找上门称已和该公司解约，如果续租就要重新签合同交房租，这意味着刚缴纳的5600多元租金和管理费打了水漂。

当木木向中介公司讨要说法时，对方却拿出合同终止协议，甚至表示签完终止协议后2023年2月后才会依次退款，“账上现在就是没钱，起诉也拿不到钱。”无奈之下，木木选择了签终止协议，至于钱拿不拿的回来，她的心里完全没底。

租房市场鱼龙混杂，如何避坑“黑中介”陷阱？

长租公寓暴雷、“二房东”携款失联、虚假房源信息泛滥的现象层出不穷，高昂房租与群租潜在风险间的矛盾一直困扰着在大城市打拼的人们。

徐汇区人民法院民事审判庭法官何诘弥主审房产纠纷多年，对此深有感受。“像前两年，长租公寓频频‘暴雷’，部分公寓出租平台因为自身经营等原因，导致公司破产或负责人‘跑路’，给租客带来巨大损失的同时，也引发了诸多上下游案件。”

面对鱼龙混杂的租赁市场，戴律师建议，租房者一定要选择信用资质相对比较好的中介机构，切不可贪图价格便宜。可以通过天眼查、裁判文书网等平台，查询工商、涉诉风险等信息来判断中介机构的信用资质。

关于木木签约的房产中介，记者在天眼查搜索了该公司名称，通过“司法解析”功能可以看到，相关案件共有6个，其中高达83.3%的涉案案由为房屋租赁合同纠纷，100%的案件身份为被告。“天眼风险”功能历史风险一栏则显示，该公司曾被法院列为限制高消费企业，并被列入企业异常经营名录。

房东“李苹苹”也在社交平台分享了自己的经验——为了防止出租房断供，签约前都会先要张名片。她在近期遇到一位上市公司董事，表示公司需要周转资金，把家里几个明星盘卖了，一直租房住。她赶紧在天眼查查了一下，确认上市公司和董事身份都是真的，才放下心来。

2023年2月1日，《上海市住房租赁条例》开始施行，成为继北京之后，我国第二个从地方层面对“住房租赁”相关问题予以明确法律规定的城市。新年新气象，对于“嚣张”的黑中介，不仅国家在不断加强政策监管、重拳出击，租房的利益相关方亦可借助一系列手段降低损失，对新一年的安居乐业有一份稳定预期。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经