本报记者 汪文正

个人所得税2022年度汇算来了！日前，国家税务总局发布公告明确，2022年度个人所得税综合所得汇算清缴办理时间为2023年3月1日至6月30日。

什么是个税年度汇算？2022年度终了后，居民个人（以下称纳税人）需要汇总2022年1月1日至12月31日取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等4项综合所得的收入额，减除费用6万元以及专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其他扣除和符合条件的公益慈善事业捐赠后，适用综合所得个人所得税税率并减去速算扣除数，计算最终应纳税额，再减去2022年已预缴税额，得出应退或应补税额，向税务机关申报并办理退税或补税。

据了解，新个人所得税法于2019年施行，要求纳税人在年度终了后向税务机关办理汇算并结清应退或应补税款，这标志着中国建立了综合与分类相结合的个人所得税制。税务总局有关负责人介绍，得益于纳税人、扣缴义务人、中介机构、相关部门等社会各界的共同努力，前三次汇算平稳有序，汇算制度的便民化和精细化程度不断提高。

哪些人需要办理汇算？根据公告，符合下列情形之一的纳税人需办理汇算：已预缴税额大于汇算应纳税额且申请退税的；2022年取得的综合所得收入超过12万元且汇算需要补税金额超过400元的。

纳税人可享受哪些税前扣除？公告明确，下列在2022年发生的税前扣除，纳税人可在汇算期间填报或补充扣除：纳税人及其配偶、未成年子女符合条件的大病医疗支出；符合条件的3岁以下婴幼儿照护、子女教育、继续教育、住房贷款利息或住房租金、赡养老人等专项附加扣除，以及减除费用、专项扣除、依法确定的其他扣除；符合条件的公益慈善事业捐赠；符合条件的个人养老金扣除。

纳税人可优先通过手机个人所得税 APP、自然人电子税务局网站办理汇算，税务机关将为纳税人提供申报表项目预填服务；不方便通过上述方式办理的，也可以通过邮寄方式或到办税服务厅办理。

税务总局有关负责人介绍，今年汇算在确保优化服务常态化的基础上，又推出了多项服务新举措：

——优先退税服务范围进一步扩大。在2021年度汇算对“上有老下有小”和看病负担较重的纳税人优先退税的基础上，进一步扩大优先退税服务范围，一是“下有小”的范围拓展至填报了3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的纳税人；二是将2022年度收入降幅较大的纳税人也纳入优先退税服务范围。

——预约办税期限进一步延长。为向纳税人提供更好的服务，使税收公共服务更有效率、更有质量、更有秩序，2022年度汇算初期将继续实施预约办税。有在3月1日-20日期间办税需求的纳税人，可以在2月16日（含）后通过个税APP及网站预约办理时间，并按照预约时间办理汇算。3月21日后，纳税人无需预约，可在汇算期内随时办理。

——推出个人养老金税前扣除智能扫码填报服务。2022年个人养老金制度在部分城市先行实施，符合条件的个人可填报享受2022年度税前扣除。纳税人使用个税APP扫描年度缴费凭证上的二维码即可生成年度扣除信息并自动填报，在办理汇算时享受个人养老金税前扣除。

(责编：牛镛、袁勃)

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