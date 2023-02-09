未来三年
北京计划孵化国家高新技术企业两千家
2023年02月09日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
据新华社电 （记者张漫子）为促进首都经济实现一季度“开门红”，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等5部门近日印发的《标杆孵化器培育行动方案（2022-2025年）》明确，到2025年，力争建成20家标杆孵化器，引领100家现有孵化器升级发展，培育国家高新技术企业2000家，持续高位引领全国创新创业升级发展。
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会相关负责人介绍，北京将围绕服务前沿和未来产业战略布局，探索建设专注原创新药、基因技术、智能硬件等领域的标杆孵化器。未来三年，北京计划建成一批国际知名、服务一流、成效卓著的标杆孵化器，实现硬科技孵化服务效能大幅提升，未来产业布局和全球资源汇聚，实现创业孵化支撑经济高质量发展。
计划到2025年，标杆孵化器将初步实现领域、区域合理布局，转化、孵化、产业培育链条得到有效贯通，新孵化国家高新技术企业2000家、瞪羚企业500家以及一批前沿和颠覆性技术企业，为经济高质量发展提供有效支撑。
北京市区两级将通过综合运用资金补贴、股权投资、空间委托运营等方式，支持标杆孵化器建设。不仅持续强化精准服务，还将为标杆孵化器和在孵企业提供市场监管、人力社保、环境保护等政务服务绿色通道，鼓励标杆孵化器为来京创业的外籍人才申办来华工作许可等。
(责编：牛镛、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国务院国资委等十三部门发文：推动国有企业办医疗机构高质量发展
- 人民网北京2月8日电 （黄盛）日前，由国务院国资委、国家卫生健康委、中央编办、国家发展改革委等十三部门联合印发的《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》（以下简称《工作方案》）正式对外公开。 《工作方案》指出，将国有企业办医疗机构纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划，纳入分级诊疗和医疗急救体系，坚持国有企业办医疗机构公益性，充分发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的重要作用，承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务。…
相关新闻
- 评论
- 关注