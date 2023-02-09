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我国5G移动电话用户达5.61亿户（新数据 新看点）

2023年02月09日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：工信部
　　制图：张丹峰

　　本报北京2月8日电  （记者王政）工信部近日发布2022年通信业统计公报显示：去年我国新建5G基站88.7万个，目前5G基站总量已达到231.2万个，占全球比例超过60%。

　　5G网络建设稳步推进，网络覆盖能力持续提升。2022年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成5G投资达1803亿元，在电信固定资产投资中占比达43%。截至2022年底，我国累计建成并开通5G基站占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点。5G建设在持续深化地级市城区覆盖的同时，正逐步按需向乡镇和农村地区延伸。

　　5G用户占比达三成，发展领先全球水平。截至2022年底，我国移动电话用户规模为16.83亿户，人口普及率升至每百人119.2部，高于全球平均的每百人106.2部。其中，5G移动电话用户达5.61亿户，占移动电话用户的比例比上年末提高11.7个百分点，达到33.3%，是全球平均水平（12.1%）的2.75倍。

　　5G融合应用不断拓展，数字化发展支撑作用不断增强。2022年，智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域的5G融合应用成果不断涌现。全国投资建设的“5G+工业互联网”项目数超4000个，打造了一批5G全连接工厂。电信企业利用5G切片技术提供了超1.4万个5G虚拟专网，助力各行业加快数字化转型。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月09日 01 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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