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三峡库区湖北省宜昌市秭归县三峡枢纽茅坪港疏港铁路建设工地现场。

郑 坤摄（影像中国）

上海临港新片区中银金融中心项目现场。

计海新摄（影像中国）

首都地区环线高速公路承德至平谷段杨家窝铺特长隧道施工现场，工人在操作机械进行钻孔。

王立群摄（新华社发）

“深海一号”二期工程海上钻井现场。

中国海油供图

华电黑龙江区域哈尔滨依兰鸡冠山风电场三期工程风电机组吊装现场。

新华社记者 王建威摄

核心阅读

1月31日，习近平总书记在主持中共中央政治局第二次集体学习时强调：“完善扩大投资机制，拓展有效投资空间，适度超前部署新型基础设施建设，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资，持续激发民间投资活力。”

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。项目动起来，投资跟上来，信心强起来，各地扎实推进重大工程建设。火热的工地，奋进的春天。

奋战海拔4600米！初春时节，川西高原白雪皑皑，雅砻江柯拉光伏电站施工正酣。

作为全球最大的水光互补电站，装机规模达100万千瓦，年均可提供20亿千瓦时清洁电能，计划年底前全容量并网发电。

掘进海底40米！1月31日，随着最后一立方米自密实混凝土入仓，深中通道项目E23管节主体浇筑施工圆满完成。

作为粤港澳大湾区在建超级工程，深中通道连通隔海相望的深圳市和中山市，建成后，两地车程将从2个小时缩减为20分钟。

能源、交通、水利、电力……一个个经济发展的“火车头”，一批批国家重点专项、超级民生工程、外资标杆项目在陆地、海上、空中齐齐开动建设。

加油干，项目建设马力足

南海，深蓝的海水映照着明黄色的钢架结构，“海洋石油982”深水钻井平台在阳光下熠熠生辉，“深海一号”二期工程表层喷射作业圆满完成。

“深海一号”二期，是我国首个深水高压气田项目，钻井总井深超过6万米，为一期的2.2倍。挺进深海，地层压力达69兆帕，温度达138摄氏度，样样都是世界级难题。

“第一口气井已经钻进了3300米，平台正以30米每小时的机械转速进行钻进。”中国海油“海洋石油982”平台队长吴保辛介绍，二期勘探开发后，“深海一号”天然气储量将从1000亿立方米增至1500亿立方米。

有序推进的，不只是“深海一号”二期项目，重大工程建设铿锵的鼓点响彻早春神州：

基础设施建设密集“上新”。

条条道路在铺展——川藏铁路、哈伊高铁、深江铁路建设稳扎稳打；西香高速、河荔高速、乌尉高速施工不停。公、铁、桥、隧，四通八达。

能源基础在夯实——全国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”完成浮体总装；龙口南山液化天然气接收站由水下作业转为水上结构施工。风、光、水、油、气、核、储，动力澎湃。

张张大网在织密——顶风冒寒，西气东输四线建设稳步推进；四川大凉山，全长695公里的攀西电网500千伏加强工程摁下建设“加速键”；勇挑难题，引江补汉转入主体隧洞施工。电网、水网、油气管网，网通天下。

民间投资活力迸发。

江苏无锡，国家生命科学园内，健适医疗器械（无锡）有限公司的二期基地，正在紧锣密鼓地施工中，预计4月竣工。

“项目推进快，研发优势大。”公司负责人王欣说，一期基地去年投用后，公司立刻进行研发和生产，血管内冲击波治疗设备、可吸收性外科倒刺缝线等一批自主研发生产的高值医疗耗材顺利“破壳”，“期待二期基地顺利投用，助力公司研发再加速”。

湖北荆门，亿纬锂能股份有限公司宣布，将投资108亿元，建设60吉瓦时动力储能电池生产线及辅助设施项目；辽宁沈阳，总投资100亿元的中宏新能源锂电池负极材料一体化项目，经过持续不断的冬季施工，已实现一期投产……赶早抓前，民间投资意愿持续提升。

外资项目加速落地。

加码在华投资！2月4日，华晨宝马第三工厂项目正式开工，总投资193亿元。第三工厂可实现传统燃油车和新能源车共线生产，投产后将新增双班年产26.67万辆整车产能。

“新投资协议的签署，表明了我们对中国市场长期发展的坚定信心。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐说。

强支撑，高质量发展上台阶

区域协同发展，交通一体化再升级。

河北廊坊，厂通路潮白河大桥河北段施工现场，大型机械设备轰鸣作响。建成后，大厂至北京城市副中心核心区域的车程将缩短至4公里，通勤人员往返京冀两地将更加便利。

一路往南，津兴铁路上，CPG500型铺轨机组正拖拽着钢轨进行全线有砟轨道铺设。津兴铁路建成通车后，从廊坊到北京、天津、雄安将实现半小时通达。

“重大工程，投资体量大，涉及的上下游行业企业多，建设期往往能够发挥稳投资、促就业的重要作用。”厦门大学经济学院教授孙传旺表示，重大工程多兼具公共性、通用性、基础性的特点，其建成投运后能够影响更多行业，以更显著的协同效应和乘数效应，达到补短板、调结构、惠民生的实效。

重大工程领跑，“硬核”实力强起来。

站在岸边远眺，深中通道伶仃洋大桥主缆已全部架设完成。保利长大深中通道S05标项目总工王晓佳颇为自豪，这是我国自主研发2060兆帕镀锌铝钢丝的首次成功应用。

主缆，悬索桥的主要受力构件，有着悬索桥“脊梁”之称。伶仃洋大桥共有2根主缆，每根由199根索股组成，每根索股又由127丝、直径6毫米的钢丝组成。“最终，这些钢丝组成的主缆，必须能同时承受3艘中型航母的重量。”王晓佳说。

国内首次、世界首例、行业空白……重大项目建设现场早已不再是简单的钢筋水泥堆砌。随着各大项目持续推进，新技术、新装备、新材料等不断突破，相关上下游产业链迎来快速发展的新机遇。

重大工程领跑，转型升级快起来。

重庆璧山高新区，西部（重庆）科学城先进数据中心项目现场，技术人员正在对曙光浸没液冷计算机作调试。

“作为承接国家‘东数西算’工程和全国一体化大数据中心成渝枢纽节点的重点项目，先进数据中心从开工建设到主体完工仅用了6个月时间。”璧山高新区管委会主任饶静说。

中心周边，被先进数据中心吸引而来的不少项目正在如火如荼地建设中，一间间厂房拔地而起。“这次考察极大地增加了我们的签约意向，未来，希望能够在先进数据中心附近建设重庆项目部。”一家数字经济企业负责人告诉记者。

投资结构是产业结构的前端，直接决定着产业结构的转型升级方向。“从2022年情况看，我国新型基础设施建设取得显著成效，已成为稳投资、惠民生、促发展的重要引擎。”国家信息中心信息化和产业发展部副研究员王威说。

重大工程领跑，民生短板补起来。

“水利工程修到家门口，工作岗位送上门。”在重庆璧山区七塘镇王家湾隧道施工现场，记者见到了参加以工代赈的当地村民甘福友。作为一名搅拌机操作工，甘福友每日能挣200元，务工以来已经挣了近1万元。

王家湾隧道是渝西水资源配置工程的一环。整个项目将新建20座泵站，建设448公里管线和3座调蓄水库，受益人口达1000万人。

听说工程年底完工，并可实现供水1.4亿立方米/年，甘福友干劲更足了，“家里种蔬菜瓜果，遇到干旱天再也不用发愁。”

优服务，多方保障促落地

辽宁沈阳，494个项目集中签约，投资总额达5329.39亿元；湖北武汉，305个亿元以上重大项目集中动工，总投资3020亿元；福建福州，177个重大项目集中开工，总投资983亿元……

眼下，多地投资计划密集亮相，政策保障体系不断完善，传递浓浓的发展信心。

信心，随着重大项目储备单的加厚，不断增强。

走进沈阳市发展改革委，30个百亿元级别的储备项目在国民经济综合处负责人孔红平的案头一字排开：总投资102亿元的华晨宝马全新动力电池项目、总投资100亿元的亿纬锂能储能与动力电池项目、总投资200亿元的IC装备产业园（机器人产业园）项目……

“2022年，沈阳固定资产投资预计增长7%左右。”孔红平说，从目前储备项目看，今年势头会更好。

“总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾，今年仍要发挥好投资的关键作用。”国家发展改革委副主任赵辰昕说，今年将重点通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，形成储备一批、建设一批、竣工一批的良性循环。

信心，在政策的有力有效保障中，更加充足。

江苏南京玄武区，省级高新区徐庄软件园聚智园创业创新基地项目里，大吨位吊车往来穿梭，100余名工人各就各位。现场施工人员告诉记者，6栋建筑已全部完成地板施工，部分已施工至4层，预计年底可完成工程封顶。

“这是南京首笔政策性开发性金融工具落地的项目。”徐庄管委会招商部部长崔雯鸿介绍，国开行投放的1.964亿元资金迅速到位，相比外部融资，帮助工期缩短了半年左右。

当下，聚智园的招商引“智”工作正在同步进行，已有人工智能、生物医药等领域的20多家企业签订了意向协议。

“今年我们将继续坚持‘资金、要素跟着项目走’，统筹用好中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具等资金，强化要素保障。”国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三说。

信心，在中国经济航船的稳健前行中，越发坚定。

“新年以来，订单持续增加，产能供不应求，建新厂扩产线迫在眉睫。”河北圣泰锂化新材料科技有限公司副总经理梅银相介绍，一季度订单量同比增长1/3，预计到5月底，产值有望翻番。

近日，公司技改扩能产业化项目满员开工。“新基地总建筑面积81962.49平方米，目前地基已经建设完毕，即将建设办公楼以及实验楼的主体部分。”梅银相介绍，项目投产后，可实现锂电池电解液添加剂国产化生产，还将辐射周边，带动上百人就业。

人勤春来早。全国各大项目的建设者们一同见证：干起来，就有气象万千！

本期统筹：吕 莉

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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