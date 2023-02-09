神舟十五号航天员乘组将于近日首次出舱活动
2023年02月09日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京2月8日电 （记者刘诗瑶、余建斌）记者8日从中国载人航天工程办公室获悉：神舟十五号航天员乘组将于近日择机执行第一次出舱活动。
自2022年11月30日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十五号航天员乘组已在轨工作生活70天，先后完成了与神舟十四号航天员乘组在轨轮换、科学实验机柜解锁与测试、应用载荷货物出舱、空间站及载人飞船设备巡检、出舱活动准备等工作，开展了在轨医学检查、失重防护锻炼及一系列空间科学实（试）验。同时，还在空间站度过了新春佳节，先后推出了第二届天宫画展和“全球拍天宫”摄影作品展，向全国人民送上了来自太空的新春祝福。
目前，神舟十五号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。“圆梦乘组”即将首次漫步太空。
《 人民日报 》（ 2023年02月09日 02 版）
(责编：牛镛、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国务院国资委等十三部门发文：推动国有企业办医疗机构高质量发展
- 人民网北京2月8日电 （黄盛）日前，由国务院国资委、国家卫生健康委、中央编办、国家发展改革委等十三部门联合印发的《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》（以下简称《工作方案》）正式对外公开。 《工作方案》指出，将国有企业办医疗机构纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划，纳入分级诊疗和医疗急救体系，坚持国有企业办医疗机构公益性，充分发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的重要作用，承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务。…
相关新闻
- 评论
- 关注