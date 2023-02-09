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神舟十五号航天员乘组将于近日首次出舱活动

2023年02月09日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月8日电  （记者刘诗瑶、余建斌）记者8日从中国载人航天工程办公室获悉：神舟十五号航天员乘组将于近日择机执行第一次出舱活动。

　　自2022年11月30日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十五号航天员乘组已在轨工作生活70天，先后完成了与神舟十四号航天员乘组在轨轮换、科学实验机柜解锁与测试、应用载荷货物出舱、空间站及载人飞船设备巡检、出舱活动准备等工作，开展了在轨医学检查、失重防护锻炼及一系列空间科学实（试）验。同时，还在空间站度过了新春佳节，先后推出了第二届天宫画展和“全球拍天宫”摄影作品展，向全国人民送上了来自太空的新春祝福。

　　目前，神舟十五号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。“圆梦乘组”即将首次漫步太空。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月09日 02 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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