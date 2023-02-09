本报北京2月8日电 （记者谷业凯）国家知识产权局知识产权发展研究中心、中国人民财产保险股份有限公司8日联合发布《中国知识产权保险发展白皮书（2022）》。白皮书显示，截至2022年底，我国知识产权保险累计为超过2.8万家企业的4.6万余件专利、商标、地理标志及集成电路布图设计提供了逾1100亿元风险保障。

2011年，我国开始探索推进专利保险相关工作。截至目前，我国知识产权保险已经覆盖了专利、商标、著作权、地理标志、集成电路布图设计、植物新品种以及商业秘密等知识产权类型，涵盖知识产权创造、保护、运用各个环节。知识产权保险探索取得积极进展。

一是保险产品体系不断完善，知识产权保险已形成了包括专利执行保险、侵犯专利权责任保险、专利质押融资保证保险、商标被侵权损失保险等在内的40多款产品的相对完善的产品体系；二是覆盖范围不断拓展，截至2022年底，已有超过22个省份、99个地市开展了知识产权保险业务，湖北、陕西、山东等地的知识产权管理部门与专业保险机构签署合作协议；三是保险实践日益丰富，在知识产权市场化运行与发展中，知识产权保险发挥了拓展融资渠道、提供风险保障的双重作用，积累了诸多实践成果和典型案例，对各地区知识产权保险发展具有极大的参考价值。

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经