人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国知识产权保险覆盖企业超2.8万家

2023年02月09日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月8日电  （记者谷业凯）国家知识产权局知识产权发展研究中心、中国人民财产保险股份有限公司8日联合发布《中国知识产权保险发展白皮书（2022）》。白皮书显示，截至2022年底，我国知识产权保险累计为超过2.8万家企业的4.6万余件专利、商标、地理标志及集成电路布图设计提供了逾1100亿元风险保障。

　　2011年，我国开始探索推进专利保险相关工作。截至目前，我国知识产权保险已经覆盖了专利、商标、著作权、地理标志、集成电路布图设计、植物新品种以及商业秘密等知识产权类型，涵盖知识产权创造、保护、运用各个环节。知识产权保险探索取得积极进展。

　　一是保险产品体系不断完善，知识产权保险已形成了包括专利执行保险、侵犯专利权责任保险、专利质押融资保证保险、商标被侵权损失保险等在内的40多款产品的相对完善的产品体系；二是覆盖范围不断拓展，截至2022年底，已有超过22个省份、99个地市开展了知识产权保险业务，湖北、陕西、山东等地的知识产权管理部门与专业保险机构签署合作协议；三是保险实践日益丰富，在知识产权市场化运行与发展中，知识产权保险发挥了拓展融资渠道、提供风险保障的双重作用，积累了诸多实践成果和典型案例，对各地区知识产权保险发展具有极大的参考价值。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月09日 02 版）
(责编：牛镛、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国务院国资委等十三部门发文：推动国有企业办医疗机构高质量发展
　　人民网北京2月8日电 （黄盛）日前，由国务院国资委、国家卫生健康委、中央编办、国家发展改革委等十三部门联合印发的《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》（以下简称《工作方案》）正式对外公开。 《工作方案》指出，将国有企业办医疗机构纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划，纳入分级诊疗和医疗急救体系，坚持国有企业办医疗机构公益性，充分发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的重要作用，承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务。…
央企有序推进工程项目建设：发挥投资拉动作用 助力经济稳增长
　　人民网北京2月8日电 （记者杜燕飞）一年复始，万象更新。兔年春节刚过，央企有序推进一大批项目建设，积极发挥投资拉动作用，助力经济稳增长。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部