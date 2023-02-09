曹树林 韩 伟

金融是实体经济的血脉。从工业领域到“三农”领域，从深耕江苏到融通全球，中国银行江苏省分行始终紧跟国家战略和总行要求，把服务实体经济作为发展理念之核、经营开拓之本，为江苏经济高质量发展夯基固本、增彩添色。

激发江苏制造升级动能，永葆金融创新“加速度”。重大项目、专精特新、强基固链……中行江苏分行聚焦制造业领域的关键点、支撑点，持续加强精准化综合化金融供给。截至2022年末，该行制造业贷款余额1778.74亿元，较年初新增364.48亿元，增速25.77%。

中行江苏分行紧跟总行“八大金融”战略目标，全力提升服务实体经济质效。发力科技金融，该行不断推进“投、贷、债、股、保、租”整合和协同。创新推出“苏科贷”产品，6年间累计为800余家中小型科技企业提供授信支持超过30亿元。紧扣供应链金融，该行重点聚焦江苏省531产业链递进培育工程，配套出台金融强链行动方案，形成“一链一方案”。截至2022年末，该行累计为135个省、市两级重大项目提供融资支持900亿元。

中行江苏分行构建全生命周期梯度服务体系，助力“专精特新”企业由“科技小苗”成长为“参天大树”。截至2022年末，该行对省级及以上“专精特新”企业授信348户，余额125.67亿元。

强化银政合作，聚焦服务“三农”。中行江苏分行主动获取全省670户农业农村重大项目、141户高标准农田建设项目、123户农业农村基础设施建设项目以及3320户农业产业化龙头企业等一批全省“三农”重点领域项目、产业园区及企业名单，精准服务全省乡村振兴重点领域的融资需求。

中行江苏分行结合江苏农村经济主体活跃、工农融合紧密等特点，打造特色产品体系。紧抓“益农贷”特色金融产品，加大对新型农业经营主体支持；运用科技手段，向普惠型涉农主体推广“中银企e贷—信用贷”“中银企e贷—银税贷”等线上金融服务；与江苏省财政厅合作，为农业企业提供“小微贷”服务；制定了中银苏农贷业务方案，以各地特色农产品作为切入点，因地制宜支持县域特色种养，加大对农业产业化龙头企业等新型农业经营主体金融支持。截至2022年末，中行江苏分行涉农贷款余额2246.07亿元，较年初新增419.02亿元，增速22.93%。

开放，是江苏的鲜明标识。服务高水平开放，是中行江苏分行作为区内跨境业务、外汇业务、国际业务主渠道商业银行的重要职责。

3年来，中行江苏分行累计为江苏2万余家外贸企业办理国际结算业务逾1445亿美元、跨境人民币业务逾3290亿元；办理对公结售汇业务近700亿美元；办理《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）区域内国际结算业务近27万笔，金额超490亿美元；为逾1.7万户外贸企业提供在线国际结算、结汇、融资服务，金额近400亿美元。

实体经济是一国经济立身之本、财富之源，也是金融赖以扎根的沃土。中行江苏分行将深入贯彻落实党的二十大精神，继续加大对实体经济支持力度，服务高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 11 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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