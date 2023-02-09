本报合肥2月8日电 （记者徐靖）中国科学技术大学俞书宏院士团队利用天然生物质和天然矿物为原料，制备了一种具有优良隔热和耐火性能的纯天然仿木气凝胶。相关成果发表于期刊《德国应用化学》。

研究人员通过巧妙的表面化学调控方法，成功实现了在温和条件下活化微米尺度的木屑颗粒表面，从而暴露出纤维素纳米纤维。这些颗粒表面的纳米纤维显著增强了颗粒之间的相互作用，结合单向冷冻技术成功构建了强韧耐用的仿木气凝胶。这种气凝胶有着与天然木材类似的取向通道结构，仿木结构可以大大降低气凝胶的热导率，优于现有纤维素基气凝胶材料和各类商用海绵。同时，加入天然黏土纳米片使得这种气凝胶的耐火性能也有了很大的改善，可以承受1300摄氏度高温的火焰，并且至少在20分钟内不被烧透。

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 14 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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