南澳科学会议于汕头启动
2023年02月09日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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本报汕头2月8日电 （记者李刚）作为广东大力推进基础研究高质量发展重要举措，南澳科学会议启动会2月8日在广东省汕头市南澳县举行。与会代表为南澳科学会议揭牌，来自科技部、中科院、国家自然科学基金委、各高校等的60余人参加会议。
为进一步完善广东基础研究高质量发展的总体环境，广东省人民政府发起设立南澳科学会议，选址汕头经济特区南澳岛。南澳科学会议立足粤港澳大湾区，从建设具有全球影响力国际科技创新中心的战略高度出发，瞄准国际科学前沿，聚焦国家和地方发展重大战略需求，通过开展学术交流活动，打造基础科学研究领域的学术交流会议。广东省委常委、副省长王曦介绍，南澳科学会议交流探讨交叉性、前瞻性和综合性科学问题，符合国家科技战略需求、契合广东发展实际，相信必将为广东基础研究和原始创新作出重要贡献。
《 人民日报 》（ 2023年02月09日 14 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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