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上海农商银行向20家民企提供520亿元授信

2023年02月09日08:12 | 来源：中国网财经
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原标题：聚焦金融向实 支持民营经济 上海农商银行向20家民企提供520亿授信

　　2月8日下午，上海农商银行与20家民营企业签署战略合作协议，合作期内将为签约企业提供总额超520亿元的意向性综合授信额度。此次获得授信支持的企业覆盖文化旅游、商务服务、高端制造等众多行业，体现了上海农商银行支持民营企业发展壮大的决心与信心。

　　上海农商银行党委书记、董事长徐力，上海农商银行党委副书记、行长顾建忠，中国人民银行上海总部调查统计研究部主任吕进中，上海市工商业联合会党组成员、副主席汪剑明出席仪式并见证签约。顾建忠行长向20家民营企业授牌，应长明副行长代表上海农商银行与企业签署战略合作协议。

　　本次战略合作签约，是上海农商银行落实好金融支持政策、助力民营经济发展壮大的具体举措；体现了该行积极履行金融使命，通过优质金融服务“稳预期、提信心”，进一步激发民营企业活力，助力民营企业蓬勃发展。

　　签约现场，徐力表示，上海农商银行扎根申城70多年，始终坚持金融向实，将金融服务的职能与当地经济发展的需求充分结合，将自身业务特色与各类市场主体发展的需求充分结合，连接千行百业，赋能城市发展。民营经济作为社会高质量发展不可或缺的力量，也是上海农商银行长期以来给予金融力量的重点领域。特别是在过去的三年，该行积极践行社会责任，采取了一系列金融纾困及政策扶持措施，帮助民营及中小企业渡过难关，为申城复工复产贡献金融力量。

　　吕进中主任肯定了上海农商银行长期以来深耕普惠金融、稳定社会经济、支持复工复产等方面取得的成效。他表示，民营企业发展的春天来了，做好民营企业的金融服务是落实“两个毫不动摇”的行动体现，也是金融服务实体经济的重要内容之一。希望金融机构能进一步发挥优势，加大对民营小微企业的综合服务力度，推动上海民营经济实现高质量发展。

　　汪剑明对此次银企战略合作成功签约表示祝贺，这也是“政会银企”合作机制的又一次生动实践，希望金融机构继续各展所能，开拓创新，持续提升服务民营企业的意愿、能力和可持续性，市工商联将继续当好桥梁纽带，深化各项平台机制作用，促进民营经济发展壮大。

　　签约企业代表对上海农商银行一路相伴，实实在在为民营企业着想、实实在在为民营企业解决问题表示衷心感谢，希望今后的合作更加紧密，迈上新台阶。签约企业对后疫情时代的社会经济发展充满信心，相信民营企业将在社会各界的支持下、在更广阔的舞台上迸发出勃勃生机，结出更多丰硕的成果。

　　多年来，上海农商银行始终关注和支持民营经济发展，截至2022年末，上海农商银行服务民营企业累计超40万户，民营企业贷款余额超2800亿元，同比增长15%；在新发放公司类贷款中民营企业贷款占比近70%。下阶段，上海农商银行将以此次签约为契机，坚守“普惠金融助力百姓美好生活”的使命初心，坚持“以人民为中心”的发展思想，牢固树立“以客户为中心、以价值创造为导向”的经营理念，进一步加大金融支持民营企业的广度和深度，与社会各界携手共同优化民营企业发展“生态圈”，推动经济社会发展开好局起好步。

(责编：曹淼、李源)
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