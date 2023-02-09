姜刚、马姝瑞、戴威、胡锐、何曦悦、屈彦、水金辰、金剑

一年之计在于春，“拼”字当头开新局。连日来，记者深入安徽省基层一线走访发现，各地瞄准高质量发展，全力以赴抓重大项目投资，蓄势产业后劲；加快科技创新步伐，构筑发展势能；开足马力稳产保供，筑牢粮食安全“压舱石”，力保国家粮食安全。江淮大地活力涌现，高质量发展的春天扑面而来。

拼投资：重点产业发展后劲足

人勤春来早。在合肥市庐江县的国轩高镍三元正极材料生产项目基地上，塔吊高耸、挖机往来；厂房内部，工人们正在调试设备，预计二季度投产后，将实现年产三元正极材料1.5万吨。

“新能源市场的快速发展对电池材料的需求量很大，在庐江，除了目前在建的两个电池材料项目外，下半年还有两个新项目将要破土动工。”国轩高科合肥庐江材料制造基地总经理贾宝成说。

作为安徽省内最大的动力电池和磁性材料生产基地，今年以来，一批新能源项目开足马力，为扩大有效投资增加“新动能”。

元旦刚过，国轩高科电池回收、易昌旺改性石墨负极材料等5个新能源项目在安徽合肥庐江高新技术产业开发区集中开工，总投资达170亿元，全部建成达产后预计年产值超500亿元，形成新能源电池材料产业“新地标”。“我们建立了重点项目台账，持续跟踪项目进度，力争项目早日建成投产。”庐江高新区管委会副主任时红梅说。

灌装、旋盖、贴标……位于滁州市琅琊经开区的元气森林（安徽）饮料有限公司生产车间里，一条条生产线正在赶订单，一瓶瓶饮料快速下线。“为了满足旺盛的市场需求，我们从去年底开始满负荷运转。”公司总经理康嘉说，今年产值预计达17亿元，同比增加逾11亿元。

旺盛的市场“元气”、龙头企业的示范效应，共同带动滁州食品与健康产业链上的企业扩产能、追投资。

统计显示，2022年，安徽省固定资产投资同比增长9%。“制造业投资增长为近4年新高，基础设施投资增长为近5年新高。”安徽省发改委国民经济综合处处长陶宗华说。安徽省政府工作报告提出，2023年安徽固定资产投资力争增长10%以上。

拼创新：加快构筑发展新势能

“起飞！”大年初八，中电科芜湖钻石飞机科研试飞项目组再次发出飞行指令。这一天，位于芜湖市湾沚区的中电科芜湖钻石飞机制造有限公司，试飞跑道又热闹了起来，阵阵引擎轰鸣声划破天空。

记者采访了解到，这家公司已连续4年在中级教练机市场交付量位列全国首位。“我们自主设计的钻石CA42飞机的研发工作即将完成，这是我们航空产业国产化的一个重要里程碑！”试飞项目组机长徐亚文自豪地说。春节假期刚过，他又和项目组成员一起，回到了工作岗位上，继续上一阶段的测试工作。

拼硬核、谋创新，助力芜湖市航空产业高质量发展。截至目前，芜湖航空产业园已集聚核心及关联企业近200家；全市覆盖通航整机、无人机等全产业链项目近200个，航空航天（低空经济）战新基地年均产值增长20%。

培育科技创新源头，为产业注入强劲动力。过去5年，安徽科技创新策源地建设实现重大突破。合肥综合性国家科学中心启动建设，全国首个国家实验室落户安徽，已建在建拟建大科学装置12个。区域创新能力从全国第10位跃升至第7位。

大年初十下午6点，合肥中科类脑智能技术有限公司董事长刘海峰刚从一个项目中抽身，转身又投入到新年公司战略的筹划中。

这家公司成立于2017年9月，是一家专注于类脑智能技术的企业。截至目前，公司已为10余省市的100余座变电站提供智能化运维服务。“新的一年，我要继续去拼新的目标。”刘海峰说。

如今，“中国声谷”孵化了诸多像中科类脑一样的高新技术企业，在智能语音、人工智能等产业建立领先优势。

安徽省政府工作报告提出，2023年“中国声谷”实现入园企业超2100家、营业收入超3000亿元。“我们有信心在新的起点上，开拓创新，务实发展，打造世界级产业地标。”“中国声谷”运营单位安徽省信息产业投资控股有限公司高级副总裁毛媛媛说。

拼保供：筑牢粮食安全“压舱石”

挂面自动化生产线上机器轰鸣，道路上一辆辆货车正在装货……走进安徽金沙河面业有限责任公司，一派繁忙景象映入眼帘。“早开工、多开机，再拼新业绩！”公司办公室主任杨少卿告诉记者，“我们大年初五开始上班，已开机6条挂面生产线，中午还会再新开2条生产线。”

在产粮大县亳州市涡阳县，金沙河公司一手连市场，一手连农民，带动当地农民多种粮、种好粮。杨少卿说，该公司2021年5月投产，去年实现产值18.6亿元，今年预计将突破20亿元。

连日来，涡阳县粮食加工企业纷纷部署早开工，全力拼产值、争效益。“近年来，我们在打造粮食全产业链上下功夫，粮食产业经济发展的创新之路越走越宽。”涡阳县委书记刘兴德说，该县依托金沙河、正宇等面粉加工龙头企业，按照“企业+科技+基地+农户”运行模式，实行订单生产，建立专用品牌粮食生产基地，去年发展优质专用粮食260万亩，专用品牌粮食订单生产比重提高至93.4%。

加大政策扶持力度，探索实施订单生产，延伸粮食产业链……安徽省近年来探索走出一条“单种、单收、单储和专用”的优质专用粮食发展道路，绘制相关优质专用粮食生产分布图，实现“按图索粮”，促进精准对接，优质专用粮食平均每斤溢价10%左右。

在马鞍山市含山县，一片片绿油油的小麦、油菜长势较好。含山县政府副县长马恒生向记者介绍说，该县通过出台秋冬种补贴政策、建立包村联户服务模式、延伸粮食产业链等措施，力争多种粮、种好粮。当前该县在地小麦种植面积为23万亩，同比增加约8.5万亩。

统计显示，2022年安徽省粮食总产达820亿斤，较上年增产2.5亿斤。“我们坚决抓好粮食和重要农产品稳产保供，力争中国饭碗多装安徽粮。”安徽省农业农村厅厅长卢仕仁说，“我们正在谋划新一轮粮食产能提升行动，运用市场化、产业化方式探索粮食增产路径。”

(责编：王震、陈键)

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