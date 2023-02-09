新华社北京2月8日电（记者赵文君）促进餐饮、家政等生活服务品质升级，开展农技推广、生产托管、代耕代种等专业服务，提升卫生、文化等公共设施服务质量……未来，这些与百姓生活密切相关的服务都将进一步提升质量。

建设质量强国已经成为国家战略。近日中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，明确提出着力提升产品、工程、服务质量，并对增加优质服务供给作出一系列部署，主要包括促进生活服务品质升级、提高生产服务专业化水平、提升公共服务质量效率三方面的诸多举措。

在促进生活服务品质升级方面，培育大众餐饮和家政服务优质服务品牌，促进物业管理、房屋租赁服务专业化、规范化发展；规范旅游市场秩序，提升面向居家生活、户外旅游等的应急救援服务能力；引导网约出租车、定制公交等个性化出行服务规范发展，提高航空服务能力和品质；积极培育体育赛事活动、社区健身等服务项目，提升公共体育场馆开放服务品质；促进网络购物、移动支付等新模式规范有序发展，鼓励超市、电商平台等零售业态多元化融合发展。

在提高生产服务专业化水平方面，大力发展农业社会化服务，开展农技推广、生产托管、代耕代种等专业服务；提升检验检测、知识产权、质量咨询等科技服务水平；提升冷链物流服务质量，优化国际物流通道，提高口岸通关便利化程度；加强重大装备、特种设备、耐用消费品的售后服务能力建设，提升安装、维修、保养质量水平。

在提升公共服务质量效率方面，围绕城乡居民生活便利化、品质化需要，加强便民服务设施建设，提升卫生、文化等公共设施服务质量；推动政务服务事项集成化办理、一窗通办、网上办理、跨省通办，提高服务便利度；大力推动图书馆、博物馆等公共文化场馆数字化发展，加快线上线下服务融合；加强基层公共就业创业服务平台建设，强化职业技能培训、用工指导等公共就业服务；加强养老服务质量标准与评价体系建设，扩大日间照料、失能照护、助餐助行等养老服务有效供给，积极发展互助性养老服务；健全医疗质量管理体系，完善城乡医疗服务网络，逐步扩大城乡家庭医生签约服务覆盖范围。

纲要提出，面对新形势新要求，必须把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，培育以技术、标准、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新优势，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

(责编：王震、陈键)

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