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抖音电商举办优质内容分享专场 携手多方共话内容生态建设

2023年02月09日16:28 | 来源：中国经济网
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原标题：抖音电商举办优质内容分享专场，携手多方共话内容生态建设

2月8日，抖音电商“寻找同行者”举办优质内容分享专场，邀请创作者代表和专家学者到场，分享平台发展优质内容的举措和成果，共同探讨电商内容生态的建设路径。数据显示，截至去年10月，抖音电商优质内容创作者数量较年初增长484%；平台挖掘优质短视频超147万条，助力超26万名创作者人均流量增长56%，GMV提升5%-10%。

抖音电商明星作者运营负责人高亚轩介绍，过去一年有627万创作者通过抖音电商将内容变现，他们的内容创作量增长了252%，GMV也翻了一倍以上。同时，累计GMV破千万的创作者超1.9万人，破百万的创作者超11万人，都是上一年同期的2倍以上。“在这些数字背后，我们能感受到一个蓬勃生长、具有旺盛生命力的作者生态。”高亚轩表示，今年，平台将通过无忧联盟、鹊桥计划等项目，持续扶持优质创作者，与他们一路同行。

会上，抖音电商内容治理生态业务总监涂静回顾了平台近期的举措和成果。她表示，总体而言，过去一年，抖音电商在内容生态建设上做了三件事：优质内容的鼓励，劣质内容的打击，创作者的深度帮扶。2022年，平台先后发布《电商优质内容说明书》等十余篇多种形式的标准详解，同时推出短视频预审工具，帮助创作者提前诊断短视频质量及合规问题，并给出指导建议，让创作者人均违规次数下降51%；开展6次劣质内容专项治理，严厉打击了直播、短视频场景下的虚假宣传、违规营销等行为；启动“春雨计划”，提供更多流量激励、权益保障、内容活动和业务助力，鼓励商家和达人创作优质电商内容，提升长期经营效率。

涂静透露，随着抖音电商升级至全域兴趣电商阶段，平台将从全域经营视角出发，研发不同运营模式下的“最佳内容模型”。“我们希望和内容创作者们一起探索不同经营阶段，探讨图文、短视频、直播组合经营的最佳模式。”涂静表示。

北京师范大学新闻传播学院教授、中国传媒经济与管理专业委员会理事长喻国明到场发言，围绕《电商行业内容生态健康指数(ECHI)报告》，对电商平台的优质内容价值进行了分析解读。《报告》显示，抖音电商在内容生态健康指数评估中排名领先。喻国明表示，就内容价值而言，当前电商行业已经从“消费可及性”过渡到“消费品质化”阶段，优质、专业、差异化的内容是电商行业的“硬通货”。抖音电商通过一系列举措，明确了优质内容的标准和创作的规范，有效保障了电商内容生态的健康，维护了消费者权益。

据悉，本次活动为抖音电商“寻找同行者”的首场线下分享会。“寻找同行者”是抖音电商的创作者成长大本营，致力于挖掘优质达人和商家，通过“山货上头条”“看见手艺计划”“全民好书计划”等专项扶持计划，助力他们获得更多关注和机会，在平台实现更长远的发展。未来，“寻找同行者”将就其他主题陆续推出系列活动，与更多创作者探讨电商创业的新可能性。

(责编：董童、李源)
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