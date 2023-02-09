人民网北京2月9日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，全国市场监管系统反垄断工作会议暨民生领域反垄断执法专项行动部署会今日在山东省青岛市举行。会议总结2022年和过去5年反垄断工作，谋划今后一个时期反垄断工作思路，明确2023年重点任务，部署民生领域反垄断执法专项行动。

会议指出，党的十九大以来反垄断工作取得了重要成就，反垄断执法体制机制更加完善，竞争政策基础地位不断强化，市场公平竞争秩序稳步向好，有力促进构建新发展格局、推动高质量发展。2022年是反垄断和公平竞争政策实施迈向更高水平的一年，反垄断法律制度体系更加完善，重点领域反垄断监管执法持续加强，经营者集中审查提质增效，破除地方保护和市场分割有力有效，公平竞争文化建设多措并举，反垄断监管执法能力持续提升。

数据显示，2022年全国依法办结各类垄断案件187件，罚没金额7.84亿元；审结经营者集中案794件，附条件批准5件；《反垄断法》完成颁布15年来首次修改，成功举办首届中国公平竞争政策宣传周，提振了市场主体发展预期和信心，激发市场主体竞争活力和创新动力，促进全国统一大市场建设。

会议强调，党的二十大对完善公平竞争等市场经济基础制度、加强反垄断、破除地方保护和行政性垄断等提出明确要求。做好新时代反垄断工作，必须坚持以党的二十大精神为指引，更加突出加快建设全国统一大市场导向，更好统筹创新发展和开放安全等多元目标，更准聚焦增进民生福祉，更大力度提升常态化监管水平，积极服务全面建设社会主义现代化国家大局。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。会议提出，今年要重点做好五方面工作：一是锚定一个大市场目标，着力破除地方保护和行政性垄断；二是服务质量强国和知识产权强国建设，着力提升市场竞争活力和质量；三是强化法治监管、信用监管、智慧监管保障，着力提高反垄断监管执法效能；四是守好发展安全底线，着力增强国内国际两个市场两种资源联动效应；五是构建多元共治格局，着力强化公平竞争治理整体合力。

图片来源：市场监管总局官方微信

(责编：杨曦、高雷)

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