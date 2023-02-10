2月9日，我国首个汽车产业链碳公示平台在北京发布，这也是全球首个针对汽车全产业链的碳足迹信息公示平台。该平台旨在完善中国汽车碳数据，推动碳数据国际互认，跑赢以“碳排放”为核心的国际贸易新赛道。

这一平台的上线，将对汽车工业绿色低碳高质量发展提供新的动能。汽车产业链碳公示平台覆盖国内5000余款乘用车以及零部件、车用材料三大类产品的碳排放数据，包含碳足迹、碳减排量、碳标签等10多项数据信息，支持碳足迹信息检索、下载、统计分析、减排历史信息获取等，面向政府部门、国内外研究机构及高校、金融机构、媒体等对象进行开放。

从材料生产到报废回收，一辆汽车的碳排放如何呢？以一款中级纯电动轿车为例，它的全生命周期碳排放为36.4吨，其中材料、零部件与整车等制造环节碳排放16吨，使用环节碳排放约20.4吨。动力电池是纯电动车中的主要部件，它的电池电芯的碳排放约为8.8吨。

据悉，下一步CPP平台将扩充我国生产销售的商用车、摩托车等产品碳足迹信息，并将进口车逐步纳入公示范围，推动公示信息的采信应用，引导绿色金融等优势资源为汽车工业绿色低碳发展增加新动能。

发布会当日，中国汽车技术研究中心有限公司（简称“中汽中心”）举办了汽车碳经济研讨会，会上揭牌成立了“中汽碳（北京）数字技术中心有限公司”。该公司致力于促进绿色金融经济要素高效、科学匹配汽车产业“双碳”关键环节和关键领域，释放汽车产业低碳发展的新动能。CPP平台由中汽碳数字技术中心发布。

(责编：崔元苑、李源)

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