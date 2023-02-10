人民网北京2月10日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日公布的国际收支平衡表初步数据显示，2022年四季度，我国经常账户顺差1068亿美元，其中，货物贸易顺差1641亿美元，服务贸易逆差288亿美元，初次收入逆差313亿美元，二次收入顺差28亿美元。资本和金融账户中，直接投资逆差163亿美元，储备资产增加423亿美元。

2022年，我国经常账户顺差4175亿美元，其中，货物贸易顺差6856亿美元，服务贸易逆差943亿美元，初次收入逆差1942亿美元，二次收入顺差205亿美元。资本和金融账户中，直接投资顺差323亿美元，储备资产增加1000亿美元。

对于2022年国际收支状况，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际收支平衡表初步数据显示，2022年我国国际收支基本平衡。其中，经常账户顺差4175亿美元，仅次于2008年的历史最高值，较2021年增长32%，顺差规模与同期国内生产总值（GDP）之比为2.3%，继续处于合理均衡区间；直接投资延续净流入，跨境资本流动总体理性有序。

“2022年，我国经常项目与基础国际收支表现强劲，短期资本外流快速收敛，国际收支保持自主平衡，外汇储备规模保持基本稳定。”中银证券全球首席经济学家管涛在接受人民网记者采访时表示，经常项目顺差同比增长32%，主要原因在于货物贸易顺差增加、服务贸易逆差缩小。

具体来看，货物贸易方面，数据显示，2022年，我国货物贸易保持增长，国际收支口径的货物贸易顺差6856亿美元，较2021年增长22%，顺差规模创历史新高。其中，货物贸易出口3.4万亿美元，增长5%；进口2.7万亿美元，增长1%，进出口规模亦创历史新高。

“这主要原因是我国具有完整的产业链供应链，在全球范围内具有良好的竞争力和优势，也说明了我国货物出口具有很强的韧性。”中国外汇投资研究院副院长赵庆明告诉人民网记者。

服务贸易方面，数据显示，2022年，我国服务贸易逆差943亿美元，逆差规模较2021年下降6%。其中，知识产权使用费逆差收窄11%，电信计算机信息服务、其他商业服务呈现顺差且分别增长66%和23%。

“这主要反映了我国货物和服务贸易深度融合及数字贸易加快发展，带动高技术服务贸易提档升级。”王春英表示，此外，旅行逆差1076亿美元，增长14%，主要是赴境外留学等支出缓慢回升。

直接投资方面，数据显示，2022年，直接投资净流入323亿美元。其中，我国对外直接投资净流出1580亿美元，企业“走出去”总体平稳有序；来华直接投资净流入1903亿美元。

“外商来华投资净流入1903亿美元，继续保持高位。这表明我国对于外商投资仍然具有良好的吸引力，这得益于我国在产业链供应链、全国统一大市场等方面的优势，同时我国经济前景长期向好，国内高水平开放、营商环境优化的效果持续显现。”赵庆明说。

“2022年四季度以来，美联储紧缩预期缓解、美元指数和美债收益率下行，美股反弹，全球风险偏好提升。同时，我国疫情防控政策优化、国内经济复苏前景改善，人民币资产吸引力增强，外资重新回流、人民币汇率企稳。在此背景下，全年短期资本净流出同比增幅由前三季度的42%降至4%。”管涛表示，2022年，我国经常项目与直接投资顺差合计4498亿美元，大于同期短期资本净流出规模，展现我国对外经济的韧性，促进了国际收支自主平衡。同时，我国外汇储备规模稳定在3万亿美元以上，继续发挥着国家经济金融安全的“稳定器”和“压舱石”作用。

“展望2023年，尽管外部环境仍存在较多不确定性因素，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，随着稳经济一揽子政策和接续措施效果持续显现，经济运行回升态势进一步巩固，有利于我国国际收支继续保持基本平衡。”王春英表示。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经