人民网记者 王连香

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：携程集团副总裁 王韦

人民网：您认为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，传递出的一个最强信号是什么？

王韦：旅游行业复苏后，高质量发展将会对旅游业有着重大意义。携程将会高质高效地推动文旅产业重点项目建设，做足做好文体旅深度融合文章，奋力开创全域旅游高质量发展新局面。

春节期间国内游的旅游人次和收入数据喜人，2023年春节旅游市场可谓是井喷式复苏。携程报告显示，截至1月5日，春节期间旅游产品的预订量同比去年上涨45%，人均旅游消费同比提升53%。

未来，我看好旅游业整体业绩修复机会，认为旅游业整体复苏趋势向好。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响民营企业下一步的发展？

王韦：坚持“两个毫不动摇”是贯彻落实党的二十大精神、促进民营经济发展壮大的有力部署，将进一步激发民营经济发展活力、创新动力，推动民营经济高质量发展。中央经济工作会议中多次提及“信心”这个关键词，对于民营企业来说最大的感受就是信心得到了充分提振。受此激励之下，携程将敢于扩大投资、敢于创新开拓、敢于求变发展。

当下，民营企业迈上了高速发展的关键期，我们正乘着社会主义市场经济体制优势、超大规模市场需求优势、产业体系配套完善供给优势的发展东风，心无旁骛同谱奋进新篇。

作为旅游企业，携程必将牢牢把握这一机遇的到来，在创新创造中实现价值，踏踏实实办好企业，做爱国敬业的典范。同时，也将会继续扛起社会责任，在稳定就业岗位，促进共同富裕，服务乡村振兴中继续贡献一份力量。

人民网：当前您所在的行业面临哪些新机遇，携程将有何新动作、新布局？

王韦：旅游产业是非常充满韧性的，春节为2023年旅游开了个好头，也为旅游恢复添加了动力，旅游企业会踏实推进生产能力的恢复、抓好管理和服务能力的提升、做好旅游产品的推陈出新，推动旅游产业加快进入正常乃至高质量发展的轨道。

携程集团于去年12月正式推出了“2023旅游振兴A计划”，宣布将推出“三重战略”助力行业和目的地与旅行者“重逢”，目标是通过建设10个文旅产业孵化中心，“重构产业生态”；通过千名当地向导打造千种目的地“重逢”体验，“重塑品牌价值”；通过千亿流量四季营销促进万亿旅游消费“重振消费信心”。

这也是继2020年推出“旅游复兴V计划”后，携程在推进旅游业复苏计划的升级版。V是触底反弹，A是再创高峰，携程该计划旨在从目的地产业生态、旅游从业人员、刺激消费需求三个方面来推进旅游业加速进入复苏快车道。

(责编：王连香、高雷)

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