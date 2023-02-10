人民网北京2月10日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布数据显示，1月，汽车产销环比、同比均呈现明显下降，产销量分别达到159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别下降34.3%和35%。

1月，乘用车产销分别完成139.7万辆和146.9万辆，环比分别下降34.3%和35.2%，同比均下降32.9%。在乘用车主要品种中，与上月相比，四大类车型产销均呈现明显下降降幅均超20%；与上年同期相比，四大类车型产销呈两位数快速下降。

1月，商用车产销分别完成19.7万辆和18万辆，环比分别下降23.9%和38.1%，同比分别下降43.1%和47.7%。商用车企业春节期间普遍复工复产较晚，且疫情过后市场需求仍需时日恢复，仍处于低位运行。在商用车主要品种中，与上月相比，客车、货车产销均呈不同程度下降，其中客车产销降幅更为明显；与上年同期相比，客车、货车产销均呈明显下降，其中货车降幅更为明显。

1月，新能源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%，市场占有率达到24.7%。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，三大类品种产销均呈明显下降，其中燃料电池汽车降幅更为明显；与上年同期相比，插电式混合动力汽车产销呈较快增长，其余两类品种产销呈不同程度下降。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经